美商務部長：對等關稅如期周三實施　白宮：逾50國與美開展貿易談判

美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)表示，上星期三(2日)公布對等關稅措施至今，已有逾50個國家與美國展開貿易談判。另外，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，美國不會推遲徵收關稅，加徵更高對等關稅的措施將如期在周三(9日)生效。

盧特尼克接受電視訪問，指美國不會推遲徵收關稅，加徵更高對等關稅的措施將如期在周三生效。他未有直接回應上周六起向貿易夥伴加徵的10%基準關稅會否永久實施，袛是表示絕對會持續數天甚至數周，指總統特朗普需要重設全球貿易秩序，重申關稅將帶來製造業就業機會，令美國在醫藥、造船及半導體等關鍵產品的製造方面更加自給自足。對於徵稅名單包括兩個接近南極的無人島，盧特尼克表示是要防止某些國家試圖鑽空子，否認利用人工智能制定關稅計劃。白宮官員曾表示，這兩個島嶼是澳洲的海外領地，所以列入關稅名單。