美商場遭槍擊5死傷 勇漢拔槍轟斃兇徒阻大開殺戒

美國又發生槍擊，印第安納州格林伍德(Greenwood)周日有槍手攜步槍和多個彈匣在一個商場的美食廣場掃射，造成3死2傷。目擊者稱約聽到二十至三十響槍聲，幸一名攜有手槍的22歲男子在兇徒開槍不久後，迅速拔槍擊斃他，阻止其大開殺戒，否則再上演獨立日巡遊和近來校園槍擊的悲劇。暫時未知槍手行兇動機。

事發在周日傍晚6時，商場裡的顧客和店員聽到槍聲後四散，慌忙躲起來。Olivia Harding事發時與母親一起，聽到4響槍聲，初時還以為附近的旋轉木馬壞掉傳出響聲，「之後又聽到6下槍響，見到大家奔跑起來」。另有人說，聽到槍聲像重型槍械發出，他聽到最少20響槍聲。一名店員稱，正準備收舖關門，聽到30下槍響，「只見大家奔來，我盡量讓多些人進入然後關上閘門。」另一店舖職員稱，他見到人群奔跑，立即跳過收銀櫃並鎖門，與其他店員走到店後面的通道，見到其他店舖職員和顧客躲在那裡，約有50人。