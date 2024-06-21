美單車手遭撞低輾雙腿　肇事司機酒駕仲想逃走(有片)

美國德州日前發生一宗嚴重的交通意外，2名男子在馬路上踩單車期間，被後方的汽車直接撞至倒地，其中1人摔落馬路中央時還被同一輛車輾過雙腿，該車還企圖不顧而去，幸獲熱心市民攔截，警方到場後從涉事車上搜出多個啤酒罐，確認為酒駕後隨即將司機拘捕。
綜合報道，事發於周一(17日)下午4時許，至少3人在達拉斯沃斯堡國際機場(Dallas-Fort Worth International Airport)附近一條公路上踩單車，據指這是熱門的踩單車路線，他們當時都佔用同一條行車線。由網上流傳其中一架單車的車尾攝錄機拍的影片顯示，2名男子踩著單車跟隨在後，突然被後方1輛加速而至的白色SUV撞倒，其中1名單車男跌在路邊，另外1人則摔在馬路中央，詎料肇事車輛未有停下，反而加速，前輪及後輪先後輾過單車手的雙腿，似乎是想不顧而去。但得到途經的熱心駕駛者見義勇為，將撞人汽車攔截。
被輾單車手：很慶幸自己還能走路
報道指，慘被汽車撞倒及輾過的單車手為69歲男子Tom Geppert，他事後表示，當時一度失去意識幾分鐘。不幸中的大幸是，他與另一被撞的朋友僅受輕傷，均無大礙，他說：「我很慶幸自己還能走路，總體來說，我還活著真是太幸運了」。
至於肇事司機的為31歲男子Benjamin Hylander，警方到場後從他的車上撿出6個空啤酒罐，隨後他也坦承自己酒駕，目前被控2項酒醉攻擊罪和2項使用致命武器加重傷害罪。
警告：影片內容或會令人情緒不安
𝐒𝐂𝐀𝐑𝐘: A Texas driver has been arrested after hitting a cyclist near Dallas Fort Worth International Airport.— RedWave Press (@RedWave_Press) June 19, 2024
Other people reportedly chased down the driver, and he was arrested.
Roughly 130,000 bicyclists are injured each year in crashes on the roadways and roughly… pic.twitter.com/ZfPDoe5yDy