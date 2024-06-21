美單車手遭撞低輾雙腿　肇事司機酒駕仲想逃走(有片)

美國德州日前發生一宗嚴重的交通意外，2名男子在馬路上踩單車期間，被後方的汽車直接撞至倒地，其中1人摔落馬路中央時還被同一輛車輾過雙腿，該車還企圖不顧而去，幸獲熱心市民攔截，警方到場後從涉事車上搜出多個啤酒罐，確認為酒駕後隨即將司機拘捕。

綜合報道，事發於周一(17日)下午4時許，至少3人在達拉斯沃斯堡國際機場(Dallas-Fort Worth International Airport)附近一條公路上踩單車，據指這是熱門的踩單車路線，他們當時都佔用同一條行車線。由網上流傳其中一架單車的車尾攝錄機拍的影片顯示，2名男子踩著單車跟隨在後，突然被後方1輛加速而至的白色SUV撞倒，其中1名單車男跌在路邊，另外1人則摔在馬路中央，詎料肇事車輛未有停下，反而加速，前輪及後輪先後輾過單車手的雙腿，似乎是想不顧而去。但得到途經的熱心駕駛者見義勇為，將撞人汽車攔截。