美國一大城市樓市爆煲 放售房屋量創10年新高

報道指，高按揭利率、昂貴保險費及市場不穏定皆是多了人賣屋因素。據悉，有人為了甩貨寧願大割價賣給潛在買家。在2025年4月丹佛市面放售房屋量為10,345間，較去年同期的5,158間增加了約一倍。Gerli指出，丹佛樓價現時按月下跌，若庫存持續高企，恐今年稍後進一步下滑，他預料未來12個月房屋售價將下跌9.1%。

丹佛房屋平均售價59.3萬美元(約462萬港元)，月供3,700美元(約2.88萬港元)，很多人供不起。多年來，不少加州居民湧到丹佛買屋，認為該處樓房較為負擔得起，最終推高丹佛樓價，而目前丹佛就業市場和移居人數均冷卻。雖多了人放售物業，但房價下跌過於緩慢，令庫存迅速增加，而需求又未能趕上。除了丹佛，專家也警告南佛羅里達州以及德州特別是首府奧斯汀的房屋市場也面臨壓力，在2025年或崩潰。息率上升和美國經濟恐衰退，令買家變得審慎。