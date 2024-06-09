美國一家打波時羽毛球拍斷裂　碎片飛插頭部　6歲女重創亡

美國新澤西州（New Jersey）一名6歲女童露西（Lucy Morgan），日前和家人到外地度假時，在一旁觀看兄弟姊妹打羽球，竟離奇遭斷裂的球拍碎片插爆頭骨，搶救4天後仍不幸身亡。

鋁製軸從木柄上脫落

據《NBC News》等美媒報道，露西一家人近日到緬因州（Maine）的湖邊小屋度假。她的父親傑西（Jesse Morgan）透露，1日當天一家人吃完午餐後，自己和妻子待在小屋後方，孩子則在前院空地打羽毛球。

夫妻倆突聽到尖叫聲，便趕緊跑到前院查看情況。根據傑西的說法，球拍在往下揮時發生斷裂，一塊鋒利的碎片插入了露西的頭骨，而當時露西正坐在場邊看兄弟姊妹們打球。當下露西雖有呼吸但已失去意識。警方表示，球拍的鋁製軸從木柄上脫落，碎片擊中女童頭部，刺穿了她的頭骨。