美國一對兄弟與人口角 兄中槍亡弟被警擊斃 (有片)

美國佛羅里達州橙郡警方，周日(28日)公布一段警員隨身攝錄機影片，顯示一名手持手槍的男子，在警員勸籲棄械後稍為猶疑，遭警員連開至少8槍，當場喪命。令人唏噓的是，該名男子的哥哥較早前亦遭人槍擊，兄弟二人在同日死在槍下。

美國《紐約郵報》(New York Post)報道，佛羅里達州橙郡一對兄弟於本月6日與人發生口角，期間發生槍擊，哥哥Dylan Jimenez遭擊中胸口，奄奄一息。網上影片顯示，警方接報趕到現場時，開槍疑犯已經逃離現場，有任職護士的途人正為哥哥止血，警員正向那護士了解哥哥傷勢，當時弟弟Bryan Matthew Richardson則持槍在旁。

當警員戴上手套準備協助處理傷者傷勢時，突然有圍觀的途人大叫「他手上有槍！」警員轉向弟弟，拔槍喝令「丟下、丟下、丟下槍」，另一警員趁機上前以奪取其手上的槍，弟弟未有聽從，警員隨即連開至少8槍，將他當場擊斃。至於先前中槍的哥哥，在送到醫院後，也被宣告死亡，兄弟於同日雙雙中槍死亡。