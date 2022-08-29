美國一對兄弟與人口角 兄中槍亡弟被警擊斃 (有片)

美國佛羅里達州橙郡警方，周日(28日)公布一段警員隨身攝錄機影片，顯示一名手持手槍的男子，在警員勸籲棄械後稍為猶疑，遭警員連開至少8槍，當場喪命。令人唏噓的是，該名男子的哥哥較早前亦遭人槍擊，兄弟二人在同日死在槍下。
美國《紐約郵報》(New York Post)報道，佛羅里達州橙郡一對兄弟於本月6日與人發生口角，期間發生槍擊，哥哥Dylan Jimenez遭擊中胸口，奄奄一息。網上影片顯示，警方接報趕到現場時，開槍疑犯已經逃離現場，有任職護士的途人正為哥哥止血，警員正向那護士了解哥哥傷勢，當時弟弟Bryan Matthew Richardson則持槍在旁。
當警員戴上手套準備協助處理傷者傷勢時，突然有圍觀的途人大叫「他手上有槍！」警員轉向弟弟，拔槍喝令「丟下、丟下、丟下槍」，另一警員趁機上前以奪取其手上的槍，弟弟未有聽從，警員隨即連開至少8槍，將他當場擊斃。至於先前中槍的哥哥，在送到醫院後，也被宣告死亡，兄弟於同日雙雙中槍死亡。
警方：情況不容警員有遲疑的空間
佛羅里達州橙郡周日公開開槍警員的隨身攝錄機影片，警方發言人表示，當時情況緊急，雖然警員只喊一聲「丟下槍」，但做法合乎規定，並指當時情況不容警方有遲疑的空間。警方強調，「希望社區民眾能看完整段影片，而不是只看到警員開槍的片段。」至於開槍的員警，目前正接受有薪休假，等待調查完結。
警告：影片內容或會令人情緒不安
#Florida— Shane B. Murphy (@shanermurph) August 27, 2022
*potentially disturbing*
“On Friday, the Orange County Sheriff's Office released video of a deputy fatally shooting an armed man.
It happened on Aug. 6 outside the Heritage Hotel on South Orange Blossom Trail.” pic.twitter.com/c7N1hGQmHp