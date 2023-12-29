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國際
2023-12-29 18:15:47

美國一族6人遭逆線農夫車撞死　肇事17歲司機重傷送院

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美國一族6人遭逆線農夫車撞死　肇事17歲司機重傷送院

美國德州有一族六人和朋友出門遊玩，沒想到在高速公路上竟被一輛逆線的農夫車正面撞上，造成6死1傷，肇事的17歲司機也重傷送醫。

參觀野生動物中心後回家

據美媒報道，本田汽車司機為28歲的巴里（Rushil Barri），當天他載着家人們和一名朋友到化石環野生動物中心（Fossil Rim Wildlife Center）參觀，結束後開車返家，卻在高速公路上被一輛農夫車迎面撞上。巴里以及他的5名親人包括表弟和表弟婦、兩個年幼的孩子和一位姻親全部喪生，43歲的友人則是重傷。

據報道指出，農夫車司機為一名17歲的青少年，德州公共安全部表示，目前還不清楚這名青少年為何在高速公路上逆行。他也在車禍中受傷，傷勢嚴重，已送往醫院急救。

「夢想現在全都成為泡影」

巴里的室友班達魯 (Ayyappala Bandaru) 接受媒體訪問時表示，他對這場悲劇只有震驚可以形容。他是在當天下午4時許接到警察的通知，隨後他們試著聯絡車上的人，但都沒有人接聽。

巴里於2020年8月從印度移居美國，班達魯形容他雄心勃勃， 沒想到一場車禍卻斷送了他的未來：「我們來到這裏經歷了很多掙扎，他有很遠大的夢想，現在全都成為泡影。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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