美國一族6人遭逆線農夫車撞死　肇事17歲司機重傷送院

美國德州有一族六人和朋友出門遊玩，沒想到在高速公路上竟被一輛逆線的農夫車正面撞上，造成6死1傷，肇事的17歲司機也重傷送醫。

參觀野生動物中心後回家

據美媒報道，本田汽車司機為28歲的巴里（Rushil Barri），當天他載着家人們和一名朋友到化石環野生動物中心（Fossil Rim Wildlife Center）參觀，結束後開車返家，卻在高速公路上被一輛農夫車迎面撞上。巴里以及他的5名親人包括表弟和表弟婦、兩個年幼的孩子和一位姻親全部喪生，43歲的友人則是重傷。

據報道指出，農夫車司機為一名17歲的青少年，德州公共安全部表示，目前還不清楚這名青少年為何在高速公路上逆行。他也在車禍中受傷，傷勢嚴重，已送往醫院急救。