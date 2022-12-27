美國世紀暴風雪持續 紐約州水牛城增至28死 降雪逾1.2米(多圖有片)

世紀暴風雪連日來侵襲美國多州，周一增至最少60人死亡，紐約州水牛城及其所在的伊利縣(Erie county)是重災區，水牛城自上周五以來降雪逾1.2米，其機場積雪達1.27米。當地死亡人數周一增至28人，惡劣天氣導致陸空交通癱瘓，截至周一約3,410班航班取消，其中西南航空單日取消逾七成班次。紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)形容這場暴風雪是「世紀一遇」(one for the ages)。

預計紐約州西部部分地區至周二將再降雪23厘米，總統拜登宣布紐約州進入緊急狀態，指示國土安全部協助當地。

水牛城及伊利縣死亡人數一夜倍增，由13人增至28人，部分人在家裡、雪堆或車上受困死亡，有人在車上懷疑吸入一氧化碳死亡，有人在剷雪時遇意外或心臟病發死亡，有長期病患者因失救致命。美聯社指，有人在車上被困超過兩天待救。

一名女子家裡斷電，其1歲兒子呼吸機停運，她與丈夫上周五起須人手供氧，當局周日看到其在社交網求救貼文後才趕往施救。一名48歲居民在攝氏5度下斷水、沒暖氣，一家人只能圍著暖爐取暖，形容「是遇過最嚴重的暴風雪」。有居民家裡斷電3日，須躲在車內開暖氣。伊利縣數千戶停電，截至周一紐約州1.4萬戶未恢復供電。

連日暴雪加上公路封閉，水牛城多間大型超市及藥房關門，民眾急切需要購買食品和其他必需品。有片段顯示，有小商店貨品被搶購一空，店內一片混亂。