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國際
2023-06-07 13:54:00

美國中學畢業禮發生槍擊最少2死　19歲男被捕(有片)

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美國中學畢業禮發生槍擊最少2死，19歲男被捕。(Reuters)

美國中學畢業禮發生槍擊最少2死，19歲男被捕。(Reuters)

美國弗吉尼亞州一間中學舉行畢業禮後，會場外發生槍擊事件，7人中槍，當中最少2人死亡，包括一名18歲男學生和一名36歲男子，警方拘捕一名19歲男子，相信他認識最少一名受害人，將會起訴他二級謀殺。

事發於當地周二下午約5時，當時高中Huguenot High School於弗吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)內的劇院Altria Theater舉行畢業禮，儀式結束後，出席者陸續離開，畢業生到劇院外與家人合影，期間旁邊的公園突然傳出槍聲，在會場內進行保安工作的休班警員隨即報警，附近的警員亦到場支援。事件中有7人中彈，當中最少2人死亡，包括一名18歲男學生和一名36歲男子；亦有2人倉皇走避摔倒、一名9歲女童被車撞被送醫治療。警方指出，警方拘捕一名19歲男子，相信他認識最少一名受害人，將會起訴他二級謀殺，至於較早前拘捕的人，已證實與槍擊事件無關。

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