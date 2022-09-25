美國中情局內部博物館揭秘 展出冷戰蒐集情報工具 究竟挖空內臟老鼠點用？(多圖)

美國中央情報局(CIA)的內部博物館，可能是世界上最不尋常、最獨特的博物館，裡面充滿塑造歷史的種種展品。為紀念中情局成立75周年，館方特別開放予少數媒體參觀。

中情局這座秘密博物館，堅決不開放公眾參觀，這裡是唯一讓人看到阿蓋達領袖拉登(Osama bin Laden)遭美軍擊斃時身旁所發現槍械的地方，一旁還有伊拉克獨裁者薩達姆‧侯賽因(Saddam Hussein)的皮褸。

這座神秘的博物館位於弗吉尼亞州蘭利(Langley)中情局總部內，為紀念中情局成立75周年，館藏剛經過翻新。包括英國廣播公司(BBC)、路透社在內的少數傳媒獲得採訪權，但參觀期間保安人員一直緊隨在旁。

展出的600件物品中，有些是一般人會預料可看到的冷戰時期情報蒐集工具，例如可將情報藏在其中的「死老鼠」、隱藏於煙盒裡的攝影機，以及一隻綁有情報蒐集相機的鴿子。間諜鴿子是中情局發明，但很快就發現難以操控鴿子飛到預定目標地點拍攝，設計失敗。另有場景仿照冷戰期間柏林圍牆下的地道重建，中情局人員在地道內竊聽東德、蘇聯通訊達18個月。

但這裡也能找到中情局最著名事件和近年行動的部分細節。例如，拉登在巴基斯坦被找到時的住處的模型在展出之列。前總統奧巴馬於2011年批准擊殺拉登之前，曾被展示過一個模型。館長拜爾(Robert Z Byer)提供導賞，他解釋：「用3D方式來看東西，實際上真的幫助了決策者……也幫助我們的任務執行者規劃任務。」