美國中期選舉｜佩洛西不再競逐眾議院民主黨領袖　拜登讚揚其貢獻

美國民主黨將在中期選舉失去眾議院的控制權。民主黨籍的議長佩洛西(Nancy Pelosi)宣布，不再競逐眾議院民主黨領袖一職，會繼續擔任議員，在眾議院代表她所屬的選區。總統拜登發聲明，讚揚佩洛西的貢獻，形容她是有史以來最重要的眾議院議長。

外電和多個美國傳媒都推算，共和黨贏得眾議院435席中的218席，達到控制眾議院的門檻，取得218票，成功從民主黨手上重奪眾議院控制權。

佩洛西表示，由新一代接棒領導民主黨團的時刻已經來到，感激很多人已準備好，並願意承擔這個重大責任，她又指美國的民主崇高，但同時非常脆弱，必須捍衛。

82歲的佩洛西在2007年至2011年，以及從2019年起擔任眾議院議長，是國會中最有權勢的民主黨人，亦是第一位和唯一一位擔任眾議院議長的女性。總統拜登讚揚佩洛西的貢獻，形容她是美國歷史上最重要的眾議院議長。



