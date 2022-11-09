美國中期選舉｜共和黨贏喬治亞州長 參議員候選人獲特朗普加持意外陷苦戰

美國中期選舉喬治亞州的選情令政治觀察家議論紛紛，談論共和黨選民為何在州長選舉和參議院議席選舉之間「變節」。共和黨候選人Brian Kemp在該州州長選舉勝出，但在參議院議席中，共和黨選民卻投票給民主黨角逐連任的Raphael Warnock，令獲前總統特朗普加持的共和黨候選人、前美式足球明星Herschel Walker陷苦戰，兩人鬥得難分難解，導致該議席有可能於12月重選。有共和黨選民稱狠狠一擊Walker的原因，是基於其私生活的負面報道。

美國中期選舉｜共和黨候選人Herschel Walker輸蝕在哪裡?

根據英國廣播公司(BBC)報道，42歲選民Yeni Tran表示，她是Kemp忠實支持者，但Walker不了，「我聽過他部分演說，並不是很有知識」。48歲的Jennifer Almond也是Kemp的支持者，但Walker的前妻曾指受到他舉槍指嚇，Almond對此很介意，所以不會投票給他。