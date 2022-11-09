美國中期選舉｜共和黨贏喬治亞州長 參議員候選人獲特朗普加持意外陷苦戰

美國中期選舉喬治亞州的選情令政治觀察家議論紛紛，談論共和黨選民為何在州長選舉和參議院議席選舉之間「變節」。共和黨候選人Brian Kemp在該州州長選舉勝出，但在參議院議席中，共和黨選民卻投票給民主黨角逐連任的Raphael Warnock，令獲前總統特朗普加持的共和黨候選人、前美式足球明星Herschel Walker陷苦戰，兩人鬥得難分難解，導致該議席有可能於12月重選。有共和黨選民稱狠狠一擊Walker的原因，是基於其私生活的負面報道。
美國中期選舉｜共和黨候選人Herschel Walker輸蝕在哪裡?
根據英國廣播公司(BBC)報道，42歲選民Yeni Tran表示，她是Kemp忠實支持者，但Walker不了，「我聽過他部分演說，並不是很有知識」。48歲的Jennifer Almond也是Kemp的支持者，但Walker的前妻曾指受到他舉槍指嚇，Almond對此很介意，所以不會投票給他。
美國中期選舉｜賓夕法尼亞激戰 民主黨中風候選人如何反敗為勝？
另一個令共和黨出乎意料的選情是賓夕法尼亞參議員選舉，民主黨候選人John Fetterman擊敗共和黨候選人、參與電視節目的醫生名人Mehmet Oz。這場選戰從競選活動開始已充滿曲折，Fetterman支持度在初期強勁領先，但於5月中風後被質疑健康是否適合任參議員，他中風後數月消失於公眾面前，只能靠電視競選廣告和社交網拉票，又拒絕接受電視訪問解答其健康問題。不過，Mehmet Oz在10月被指控為「狗殺手」，報道指他監督的實驗殺死數百狗隻，社交網遭狗狗迷因圖洗版，令其優勢盡失，導致選情於最後衝刺階段變得緊湊。面對困境，Fetterman最終意外勝出賓夕法尼亞參議員選舉，助民主黨從共和黨手上取得此關鍵議席。
美國中期選舉｜特朗普競逐2024年總統大選？
投票前民調顯示共和黨在眾議院改選中將大勝，原預料在美國時間昨晚(香港時間今早)，點票結果可明確顯示共和黨奪得眾議院控制權，但卻非如此。民主黨已預料眾議院改選會大敗，但他們不是全輸，仍可從共和黨手上取得數個州的議席，輸得不太難看，甚至輸少當贏。這場改選被視為2024年總統大選指標，特朗普雖無參與今次中期選舉，但有多名共和黨候選人獲休加持，選舉結果可顯示他的支持度，而大部分獲他高調支持的候選人都陷苦戰。