美國中期選舉｜奪內華達州議席 民主黨保住參議院控制權

美國中期選舉上周二舉行，國會參議院和眾議院的控制權終於明朗。在參議院議席改選中，亞利桑那、內華達和喬治亞3個州份結果起決定作用，民主黨候選人繼周五贏取亞利桑那議席後，美國傳媒推算內華達州的議席亦由該黨奪得，令民主黨共佔參議院議席的半數50席；喬治亞州因民主、共和兩黨候選人均未取得逾50%選票，下月6日需第二輪投票，即使共和黨候選人勝出，兩黨在參議院所佔議席同為50席，但副總統賀錦麗兼任參議院議長，她的一票可起決定作用，變相民主黨控制參議院。繼續掌控參議院，表示總統拜登提名內閣官員和法官時將容易獲參院通過；假若共和黨控制眾議院，參議院可阻撓眾議院通過的法案；民主黨也可控制參議院委員會。

美國中期選舉｜美國人反對特朗普思想候選人

共和黨原預料可掀紅色浪潮，從民主黨手上取得更多眾議院議席，惟根據目前推算結果，共和黨在眾議院選舉應可獲過半數的218席控制該院，惟並未如預期將大量民主黨控制藍州變成紅州，民主黨在眾議院佔最少206席。參議院改選關鍵州份內華達州，角逐連任的民主黨候選人Cortez Masto被視為「最弱一環」，但獲前總統特朗普支持的共和黨候選人Adam Laxalt竟敗給她。

民主黨的參議院多數派領袖舒默稱，「美國人拒絕、徹底地拒絕MAGA(美國再次偉大)共和黨人的反民主、獨裁、惡意和分裂的手法去治理我們國家。」Laxalt和角逐亞利桑那州參議員失敗的共和黨候選人Blake Masters均認同特朗普所說，2020年總統大選存舞弊，令特朗普連任失敗。特朗普被指常用2020年大選造假之說來爭取強硬保守派黨員支持，從而影響共和黨在參議院、眾議院和州長選舉的候選人提名。而在今次中期選舉中，他被批評推舉未能爭取廣泛選民支持的候選人，導致共和黨表現未如理想。