美國中期選舉｜拜登特朗普出動拉票　民調顯示共和黨稍領先

美國國會中期選舉星期二(8日)展開，外界關注總統拜登能否保住參眾兩院控制權。多名民主黨高層，包括拜登以及2名前總統奧巴馬及克林頓加緊助選，警告如果共和黨取勝，將破壞美國民主。另1名前總統特朗普則在佛羅里達州邁阿密拉票，呼籲選民站出來，拒絕激進的左翼「瘋子」和「暴政」。

拜登到紐約州，為爭取連任的州長霍楚拉票。他批評多名共和黨候選人響應特朗普，有關2020年大選被竊取的虛假言論，危害民主價值；他又指近年出現多宗政治暴力事件，但有共和黨人為這些事件找藉口、甚至美化暴力，如果共和黨勝出中期選舉，將會削弱美國民主。副總統賀錦麗則到芝加哥拉票，她指，只要民主黨在參議院多取兩席，便能通過保障墮胎權的法案，交由拜登簽署生效。本身爭取連任的眾議院民主黨競選委員會主席馬洛尼接受電視訪問，坦言選情非常接近，並承認民主黨並不完美，但有信心可以保著眾議院控制權。他批評共和黨前總統特朗普提出，讓美國再次偉大的極端主義。

特朗普在佛羅里達州邁阿密拉票，呼籲選民站出來，拒絕激進的左翼「瘋子」和「暴政」。他又再次暗示會角逐2024年總統大選，叫支持者密切留意。