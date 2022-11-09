美國中期選舉｜拜登留白宮等結果　特朗普料共和黨人會有美好的一晚

美國中期選舉的票站，於香港時間早上7時起陸續關閉，個別票站由於投票機故障延遲開放，被法院要求延遲關閉以處理仍輪候投票的選民。外界關注共和黨能否全取國會參眾兩院控制權，令拜登政府成為跛腳鴨政府。總統拜登預料會留在白宮，等候選舉結果。共和黨的前總統特朗普在佛羅里達州的票站投票，他預計共和黨人會有美好的一晚。

白宮發言人表示，拜登會在選舉翌日發表講話。已經提早投票的拜登早前表示，相信民主黨可以保著參議院控制權，但眾議院的情況較艱巨，承認如果失去眾議院控制權，會影響施政。他又在社交網站貼文，呼籲民眾踴躍投票，讓他們的聲音被聽見。

共和黨的前總統特朗普在佛羅里達州的票站投票，他預計共和黨人會有美好的一晚，並說投票支持了州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)連任。