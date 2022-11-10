美國中期選舉｜拜登：紅色浪潮未有出現　特朗普：某些方面有些令人失望

美國中期選舉點票結果陸續公布，未見外界原先預期可能出現共和黨的「紅色浪潮」，共和黨只是有較大機會在眾議院贏得微弱多數議席，在參議院更加與民主黨勢均力敵，控制權有待確認。美國總統拜登稱，美國中期選舉對於民主和美國來說，都是美好的一日，美國人民已經發聲。共和黨候選人拉票的前總統特朗普則指，選舉在某些方面有些令人失望，但仍是一場非常大的勝利。

多間傳媒報道，在眾議院改選的全部435個議席中，共和黨贏得的議席暫時領先，經已贏得204席，民主黨有187席，任何一黨取得超過218席，就可以控制眾議院。參議院100席中改選35席，選情較眾議院緊湊，連同無需改選的議席，兩黨暫時各有48席。參議院控制權誰屬將取決於內華達州、亞利桑那州和佐治亞州的結果，包括。其中佐治亞州由於兩黨候選人得票都不過五成，要在下月6日進行第二輪投票。