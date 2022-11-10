美國中期選舉｜拜登：紅色浪潮未有出現　特朗普：某些方面有些令人失望

美國中期選舉點票結果陸續公布，未見外界原先預期可能出現共和黨的「紅色浪潮」，共和黨只是有較大機會在眾議院贏得微弱多數議席，在參議院更加與民主黨勢均力敵，控制權有待確認。美國總統拜登稱，美國中期選舉對於民主和美國來說，都是美好的一日，美國人民已經發聲。共和黨候選人拉票的前總統特朗普則指，選舉在某些方面有些令人失望，但仍是一場非常大的勝利。
多間傳媒報道，在眾議院改選的全部435個議席中，共和黨贏得的議席暫時領先，經已贏得204席，民主黨有187席，任何一黨取得超過218席，就可以控制眾議院。參議院100席中改選35席，選情較眾議院緊湊，連同無需改選的議席，兩黨暫時各有48席。參議院控制權誰屬將取決於內華達州、亞利桑那州和佐治亞州的結果，包括。其中佐治亞州由於兩黨候選人得票都不過五成，要在下月6日進行第二輪投票。
拜登：將邀請兩黨議員到白宮會面
美國總統拜登首度回應選舉結果，雖然未有全部結果，但外界在選前預計的巨大紅色浪潮，顯然未有發生，他所屬的民主黨在選舉中表現強勁，形容對民主而言是美好的一日。但拜登承認，選舉結果反映選民仍然感到沮喪，理解選民關注通脹問題，過去數年對很多美國人來說生活艱難，他願意同共和黨合作，他稍後會與眾議院共和黨領袖麥卡錫對話，在結束亞洲訪問行程後，會邀請兩黨議員到白宮會面，但強調基本方針不會改變，在墮胎權和富人稅等議題上會繼續堅持。