美國中期選舉｜開始投票 共和黨料贏眾議院改選 拜登前路難行

美國中期選舉今日投票，被視為選民對總統拜登過去兩年施政「考核」，也決定執政民主黨與共和黨誰能掌控國會參眾兩院，結果最快在香港時間明早揭曉。眾議院全部435個議席改選，在高通脹和燃油價格高企下民怨四起，民主黨處於劣勢，共和黨預料可掌控眾院。參議院則改選35席，民調原預料民主黨保住參院控制權，但投票前民調顯示共和黨或可翻盤。若共和黨同時控制兩院，將令拜登餘下兩年任期的施政受阻。

在改選前，民主黨在眾議院435個議席中佔220席，而共和黨則有212席，只要在改選中贏得218席便奪下眾院，共和黨只要多取6席便可以，民調顯示該黨甚至可以較目前多取二十幾席。至於參議院，民主黨有48席加上2名親民主黨獨立議員，與共和黨各有50席，議長為副總統賀錦麗，其一票可一錘定音；民主黨在改選的35席中只要失一席已失控制權，喬治亞、內華達和賓夕法尼亞3個州份的議席爭持激烈，民主黨極有可能失去。另有36個州長和地區議會議席改選，他們將負責監督2024年總統大選，而共和黨候選人中不少質疑2020年拜登擊敗共和黨候選人特朗普的選舉結果。

美國中期選舉｜何時知道選舉結果？

路透社稱，民調顯示共和黨極大機會勝出眾議院改選，美國時間周二晚或已有清晰結果，而參議院議席選情激烈或較後時間才揭曉勝負。賓夕法尼亞州等關鍵州份的結果更有可能需時點票，明日才有結果，專家認為美國人可以先睡覺。不過，也有專家認為關鍵州份或甚至需數日才有結果。

美國中期選舉｜東岸香港時間明早8時陸續有結果

因為民主黨選民較共和黨選民傾向提早郵寄投票，在佛州和北卡羅來納州這些民主黨票倉，選舉人員在投票日前已開始拆信放入點票機，所以點票初時民主黨或大幅領先，但隨著親身投票的選票開始點算，而民調又顯示共和黨候選人拋離對手，民主黨的優勢將消退。路透社指，東岸州份料在當地今晚7時至8時(香港時間明早8時至9時)陸續有結果，若弗吉尼亞第七國會選區或北卡羅來納參院議席顯示民主黨敗選，代表共和黨很大機會控制參眾兩院。在美國時間今晚10時或11時，中西部州份投票結束後，共和黨能否控制眾議院將會更加明朗，只要贏得中西部州份，共和黨幾乎肯定奪得眾議院。