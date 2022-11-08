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國際
2022-11-08 10:23:00

美國中期選舉｜馬斯克呼籲投票共和黨以控制國會

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美國今日舉行中期選舉，改選眾議院全部435個議席、參議院其中35席，另有36個州選舉州長，3個屬地改選首長。入主社交平台Twitter的全球首富馬斯克(Elon Musk)呼籲有獨立思考的選民投票給共和黨，讓共和黨可以控制國會。

美國中期選舉，馬斯克呼籲投票共和黨以控制國會。(資料圖片)

美國中期選舉，馬斯克呼籲投票共和黨以控制國會。(資料圖片)

馬斯克在Twitter貼文中表示，現時的美國總統是民主黨人，對於有獨立思考的選民來說，共享權力可以遏制民主共和兩黨出現最嚴重的濫權行為，因此他建議在中期選舉中，投票給共和黨，讓共和黨可以控制國會。馬斯克又指，兩黨的忠實支持者都不會投票給對方，所以有獨立思考的選民實際上能決定誰是「話事人」。馬斯克4月的貼文指Twitter平台必須在政治上保持中立，才能贏得公眾信任，與今次貼文有出入。

前總統特朗普因為質疑2020年總統大選結果，去年1月號召支持者前往華府抗議，結果支持者一度佔領國會大廈，並釀成多人死傷，他的Twitter帳號因此被停用。馬斯克早前表示，計畫取消前特朗普的Twitter禁令，但不會在中選舉投票之前。

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