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國際
2022-11-09 14:29:00

美國中期選舉｜馬里蘭州誕史上首名黑人州長　佛州候選人當選首位Z世代議員

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美國中期選舉的票站，於香港時間早上7時起陸續關閉，點票工作亦隨即展開。多間傳媒報道，民主黨參選人Wes Moore成為馬里蘭州史上首位黑人州長。另外，年僅25歲的民主黨候選人Maxwell Frost在佛羅里達州中部勝選，成為首位「Z世代」(Generation Z)議員，2人民主黨候選人分別為美國締造歷史。

民主黨參選人Wes Moore成為馬里蘭州史上首位黑人州長。(AP) 年僅25歲的民主黨候選人Maxwell Frost在佛羅里達州中部勝選，成為首位「Z世代」(Generation Z)議員。(AP)

多家外媒報道民主黨參選人Wes Moore成為馬里蘭州史上首位黑人州長。報導指出，摩爾將取代共和黨的Larry Hogan成為馬里蘭州州長，後者曾2次於本是純藍州的選舉中獲勝。

《衛報》報道，身為音樂家、Uber司機和槍支管制活動人士的Maxwell Frost贏得Val Demings空出的席位，後者則未能成功擊敗參議員魯比奧(Marco Rubio)。報道指，Maxwell Frost就墮胎權、氣候變遷情況和全民醫療保健等作為主要競選議題，並以獲得近60%的選票來擊敗共和黨候選人Calvin Wimbish。《華盛頓郵報》(The Washington Post)報道，除了Madison Cawthorn2020年當選外，Maxwell Frost45年來首位能在25歲年紀就當選的議員。

料舒默贏得紐約州的第5個參議員任期。(AP)

料舒默贏得紐約州的第5個參議員任期。(AP)

料舒默贏得紐約州的第5個參議員任期

此外，美國有線新聞網絡(CNN)預測，現年71歲的美國民主黨參議院多數黨領袖、紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)將擊敗共和黨對手Joe Pinion連任成功，贏得他在紐約州的第5個參議員任期

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