美國中期選舉｜馬里蘭州誕史上首名黑人州長　佛州候選人當選首位Z世代議員

美國中期選舉的票站，於香港時間早上7時起陸續關閉，點票工作亦隨即展開。多間傳媒報道，民主黨參選人Wes Moore成為馬里蘭州史上首位黑人州長。另外，年僅25歲的民主黨候選人Maxwell Frost在佛羅里達州中部勝選，成為首位「Z世代」(Generation Z)議員，2人民主黨候選人分別為美國締造歷史。

多家外媒報道民主黨參選人Wes Moore成為馬里蘭州史上首位黑人州長。報導指出，摩爾將取代共和黨的Larry Hogan成為馬里蘭州州長，後者曾2次於本是純藍州的選舉中獲勝。

《衛報》報道，身為音樂家、Uber司機和槍支管制活動人士的Maxwell Frost贏得Val Demings空出的席位，後者則未能成功擊敗參議員魯比奧(Marco Rubio)。報道指，Maxwell Frost就墮胎權、氣候變遷情況和全民醫療保健等作為主要競選議題，並以獲得近60%的選票來擊敗共和黨候選人Calvin Wimbish。《華盛頓郵報》(The Washington Post)報道，除了Madison Cawthorn在2020年當選外，Maxwell Frost是45年來首位能在25歲年紀就當選的議員。