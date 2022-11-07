美國中期選舉2022｜民主黨勢危 拜登奧巴馬「合體」與特朗普搶賓夕法尼亞選票(有片)

美國國會中期選舉每4年舉行一次，今屆將於當地時間周二11月8日舉行。選前民調顯示在野共和黨在參眾兩院均有優勢，在眾院尤為明顯。其中賓夕法尼亞州是民主共和兩黨必爭之地，屬民主黨的現任總統拜登及前任總統奧巴馬，在選前最後一個周末「合體」在該州拉票，而屬共和黨的前任總統特朗普亦不約而同在該州為候選人助選。

共和黨有望奪回眾議院控制權 今次中期選舉將選出眾議院全數435席及改選參議院100席中的35席，另有36場州長選戰。目前參眾兩院均由民主黨控制，CNN指，共和黨在眾院有望穩奪216席，只需在游離的20席中，取下兩席，便可從民主黨手中奪回眾院控制權。 參院方面，兩黨選前各佔50席，民主黨目前靠副總統賀錦麗可投關鍵一票，而得以控制參院。民調顯示，民主共和兩黨料可分別穩奪48及49席，民主黨需取多兩席以保持50席，共和黨則須再取多2席，即共51席才能翻盤。