美國中期選舉2022｜民主黨勢危 拜登奧巴馬「合體」與特朗普搶賓夕法尼亞選票(有片)

美國國會中期選舉每4年舉行一次，今屆將於當地時間周二11月8日舉行。選前民調顯示在野共和黨在參眾兩院均有優勢，在眾院尤為明顯。其中賓夕法尼亞州是民主共和兩黨必爭之地，屬民主黨的現任總統拜登及前任總統奧巴馬，在選前最後一個周末「合體」在該州拉票，而屬共和黨的前任總統特朗普亦不約而同在該州為候選人助選。
共和黨有望奪回眾議院控制權
今次中期選舉將選出眾議院全數435席及改選參議院100席中的35席，另有36場州長選戰。目前參眾兩院均由民主黨控制，CNN指，共和黨在眾院有望穩奪216席，只需在游離的20席中，取下兩席，便可從民主黨手中奪回眾院控制權。
參院方面，兩黨選前各佔50席，民主黨目前靠副總統賀錦麗可投關鍵一票，而得以控制參院。民調顯示，民主共和兩黨料可分別穩奪48及49席，民主黨需取多兩席以保持50席，共和黨則須再取多2席，即共51席才能翻盤。
各界關注民主黨會否失落議會控制權，令拜登政府淪為跛腳鴨。 賓夕法尼亞州被視為今次選舉三大關鍵州份之一，因當地一名現任共和黨參議員將退休，而多項民調顯示，民主黨候選人費特曼(John Fetterman)及共和黨候選人奧茲(Mehmet Oz)，支持率勢均力敵。
拜登：畢生中最重要的選戰
拜登在賓夕法尼亞形容今次是美國人「畢生中最重要的其中一場選戰」，指一旦民主黨敗選，將對國家造成持續「數十年」的後果，「這是關乎兩個截然不同美國願景的選擇」。奧巴馬則提及日前眾議院議長佩洛西丈夫被人入屋襲擊一事，不點名地批評，指這是一些人仇恨言辭的產物。另一邊廂的特朗普則呼籲選民「制止(民主黨)破壞國家，挽救美國夢」。
資料來源：《CNN》