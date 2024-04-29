美國中部遭逾百龍捲風吹襲　至少4死逾100人傷(有片)

美國中部上周五(26日)起一連三日遭受逾百股龍捲風吹襲，俄克拉荷馬州(Oklahoma)、德克薩斯州(Texas)、內布拉斯加州(Nebraska)及愛荷華州(Iowa)多處受到嚴重摧殘，其中俄克拉荷馬州一個城鎮幾乎被夷為平地，整個州至少4人死亡，包括1名年僅4個月大嬰兒，另外逾100人受傷，接近3萬人仍然無電力供應。俄克拉荷馬州州長Kevin Stitt 宣布12個縣進入緊急狀態。

美國國家氣象局表示，美國中部週五至少有78場龍捲風，主要集中在內布拉斯加州、愛荷華州，其中一股最具破壞力的龍捲風由農村地區移往內布拉斯加州最大城市奧馬哈西北郊區，有數百間房屋受損，甚至有整列火車被吹翻，從它留下的破壞場面來看，符合藤原級數EF3(龍捲風強度)的特徵，風速介於每小時217至265公里之間。