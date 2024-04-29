美國中部遭逾百龍捲風吹襲　至少4死逾100人傷(有片)

美國中部上周五(26日)起一連三日遭受逾百股龍捲風吹襲，俄克拉荷馬州(Oklahoma)、德克薩斯州(Texas)、內布拉斯加州(Nebraska)及愛荷華州(Iowa)多處受到嚴重摧殘，其中俄克拉荷馬州一個城鎮幾乎被夷為平地，整個州至少4人死亡，包括1名年僅4個月大嬰兒，另外逾100人受傷，接近3萬人仍然無電力供應。俄克拉荷馬州州長Kevin Stitt 宣布12個縣進入緊急狀態。
美國國家氣象局表示，美國中部週五至少有78場龍捲風，主要集中在內布拉斯加州、愛荷華州，其中一股最具破壞力的龍捲風由農村地區移往內布拉斯加州最大城市奧馬哈西北郊區，有數百間房屋受損，甚至有整列火車被吹翻，從它留下的破壞場面來看，符合藤原級數EF3(龍捲風強度)的特徵，風速介於每小時217至265公里之間。
#BREAKING_NEWS— Pearl-2024 (@Pearl_2024) April 27, 2024
Violent tornado landfall in Lincoln of Nebraska, US 🇨🇳#X_promo pic.twitter.com/gg4fCkVXzp
This is video I took from our house of the tornado. This is essentially looking towards the area that was damaged in the posts on this thread, which is about 2 miles southwest of me. pic.twitter.com/VtLR31kEqc— Chris Boon (@_ChrisBoon) April 27, 2024
俄克拉荷馬州遭受嚴重破壞 12縣進入緊急狀態
周六，從德州北部到密蘇里州發生約38場龍捲風，最嚴重的一次是周六晚間至周日凌晨，龍捲風橫掃俄克拉荷馬州有5,000人居住的Holdenville，其中一戶住家被龍捲風摧毀，救援人員徹夜在屋內搜尋，救出4個月大的嬰兒，惜送院後不治，另有1人死亡。硫磺市亦有城鎮受災嚴重，多架汽車被吹翻，15個街區內都有房屋屋頂被吹走，救援人員在一間被破壞成廢墟的酒吧內找到1名女子遺體，35號州際公路路段亦有1人罹難，接近3萬人仍然無電力供應。州長Kevin Stitt 宣布12個縣進入30日緊急狀態，以加快援助流程，聯邦緊急事故管理總署(FEMA)也已向該州提供支援。
DRONE VIDEO -- Miles Springer sent us drone video of the tornado damage Friday in Elkhorn. pic.twitter.com/rP60wdM27y— 6 News WOWT (@WOWT6News) April 27, 2024