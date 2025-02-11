美國亞利桑那州機場2私人飛機意外相撞　釀1死4傷成2周內第4宗事故

據美國聯邦航空管理局表示，當時一架龐巴迪 Learjet 35A 飛機在斯科茨代爾機場降落後偏離跑道，撞上一架停在私人領地上的灣流 2100 飛機，斯科茨代爾消防局隊長夫利奧 (Dave Folio) 在記者會上表示，初步研判可能是由於起落架故障導致龐巴迪偏離跑道。

這宗意外發生在當地時間10日下午2時45分左右，綜合外媒報道，有2架私人飛機在亞利桑那州斯科茨代爾機場相撞，事故造成1人死亡、4人受傷。

當局一直到晚間才完成所有救援

當局一直到晚間才完成所有救援，夫利奧表示有1人在撞擊中喪生，2人情況危急，已被送往醫院急救，另外2人輕傷。

目前當局沒有透露2架飛機上分別有哪幾名乘客。

美國自今年以來飛行安全事故頻傳，令人擔憂，這已是短短2周內的第4宗重大意外。上月29日，華盛頓雷根機場一架戴有67人的客機遭黑鷹直升機撞上墜河，2機共67人全數罹難，成為美國24年來最嚴重的空難；1月31日，一架飛往墨西哥的醫療專機墜毁在費城市區，造成機上6人和地面上1人喪生；本月7日，阿拉斯加一架白令航空的通勤航班墜毁在海冰上，機上10人無人生還。

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