美國亞裔孕婦因1件事砍男友生殖器丟垃圾桶 刀刺大腿致他失血亡

美國科羅拉多州32歲亞裔懷孕女子Shenting Guo在酒店房間與男友口角後，涉嫌持刀砍下男友生殖器，並將他刺斃。女子隨後被捕，承認因誰是腹中塊肉「經手人」與男友發生爭執，一怒之下持刀襲擊男友。
酒店房床上布滿鮮血
媒體周六報道，科州梅薩縣(Mesa county)警方公布，案發於上周二(14日)，警方接報指一名男子在Woodspring Suites酒店房間昏迷，致電的Shenting Guo按指示替男子進行CPR急救，其後救護員到場，發現一名男子昏迷床上，身上有刀傷，生殖器被砍掉，經CPR急救無效，當場宣布死亡。報道指，床上布滿血漬，生殖器被丟進垃圾桶。
Shenting Guo當場被捕，她向警員供稱，因為男友懷疑自己不是她肚裡孩子的「經手人」，她「因為太生氣」，便持刀刺傷男友腿部，並砍掉其生殖器，但沒打算殺死對方。
女子犯案後去買酒精搓手液
Guo稱，她襲擊男友後便離開酒店，當時男友看來沒有痛苦，她前往附近商店購買酒精搓手液、抗生素和啤酒等用品，但忘記購買包紮傷口的藥水膠布等。她說，當晚男友告訴她覺得很凍，可能快要死了，此時她仍沒撥打911，只給男友吃藥、水、「綠色物(疑是大麻)」，不久後才致電警方稱男友已死亡。警員到場後， Guo向他們大喊：「你們現在就拘捕我吧。」
警方表示，Guo已被控二級謀殺以及家暴等罪名，正還柙候審，將於本月22日提堂。