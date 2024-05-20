美國亞裔孕婦因1件事砍男友生殖器丟垃圾桶 刀刺大腿致他失血亡

美國科羅拉多州32歲亞裔懷孕女子Shenting Guo在酒店房間與男友口角後，涉嫌持刀砍下男友生殖器，並將他刺斃。女子隨後被捕，承認因誰是腹中塊肉「經手人」與男友發生爭執，一怒之下持刀襲擊男友。

酒店房床上布滿鮮血

媒體周六報道，科州梅薩縣(Mesa county)警方公布，案發於上周二(14日)，警方接報指一名男子在Woodspring Suites酒店房間昏迷，致電的Shenting Guo按指示替男子進行CPR急救，其後救護員到場，發現一名男子昏迷床上，身上有刀傷，生殖器被砍掉，經CPR急救無效，當場宣布死亡。報道指，床上布滿血漬，生殖器被丟進垃圾桶。