美國亞裔學生SAT考近滿分　卻遭6間名校拒收　入稟控訴「不平等待遇」

美國佛羅里達州一名18歲亞裔學生Jon Wang，在SAT測驗中考了接近滿分的好成績，不過卻被六所頂尖大學拒收，他認為是因為自己「亞裔」的身分遭受不平等待遇，一氣之下決定對學校提出控訴，捍衛自己的權利。

遭告知「亞裔美國人」很難通過

該學生Jon Wang表示，自己在SAT測驗拿到了滿分1600中的1590分，在學期間GPA也有4.65，原以為三年的努力可以為自己爭取一所好大學，但是卻被哈佛、麻省理工、加州理工學院、普林斯頓大學、卡內基梅隆大學和加州大學伯克利分校6所名校拒之門外。

美國為了保障弱勢群體念書的權益，實行了「平權行動」（Affirmative Action），其概念類似於台灣「原住民加分」的方針，許多學校在審核入學資格時，會優先錄取非裔、拉美裔等弱勢群體子女。

不過Jon Wang認為，這樣是在剝奪亞裔學生的權益，在申請學校時，他就被輔導員多次告知，作為「亞裔美國人」，申請很難會通過，他私下將成績交給公平招生組織（Students for Fair Admissions），利用電腦模型演算後得出，如果他是「亞裔美國人」，成功進入哈佛的機率是20％，但如果身為「非裔美國人」，錄取機率高達95%。

最後Jon Wang只能就讀喬治亞理工學院，他表示，當選擇公開說出這個問題時，內心很害怕會被輿論譴責，但如果10年、20年後，回想現在的自己選擇怯懦，他會感到非常失望。

其實「平權行動」從推出以來，就引發不少爭議，許多反對者認為，「平權行動」只是在確保學生的多樣性，希望能有來自各個族群的人一起出現在校園，但在此前提下，卻常常忽略這些「少數族群」是真的較缺乏競爭力。

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