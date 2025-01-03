美國人均每日看手機205次 建議一事可戒「成癮症」

美國一項研究調查顯示，美國人平均一天查看手機高達205次，換算未計睡覺時間，大約每5分鐘就會拿起手機一次，相比2023年的144次，增加了42.3%，43%人自認手機成癮

美國一項研究調查顯示，美國人平均一天查看手機高達205次，換算未計睡覺時間，大約每5分鐘就會拿起手機一次，相比2023年的144次，增加了42.3%，43%人自認手機成癮，報告建議民眾將手機螢幕調整為黑白模式，不要使用彩色螢幕，因為黑白介面可能會降低觀看手機的慾望。

Reviews.org進行一項研究調查，美國人平均每天查看手機次數高達205次，千禧世代（1981至1996年出生）是拿起手機最頻繁的一群，每天平均為324次，花費時間為6小時2分鐘；Z世代（1997至2010年代初期出生）則是使用手機時間最長的族群，平均每天花6小時18分，接下來是X世代（1965年至1980年）4小時54分、嬰兒潮世代（1946年至1964年）3小時18分。

雖然千禧世代每天平均手機使用時間比Z世代少，但他們檢查通知的速度最快，平均每天拿起約324次，在各代人中暫列第一。

調查結果顯示，80.6%的人習慣在起床後10分鐘內查看手機、76%的人在聽到手機通知聲後5分鐘內查看、66%的人如廁時使用手機、54%的人曾使用手機傳簡訊給同一房間的某人簡訊、38.1%的人在約會時會使用手機或看手機、27%的人則會在開車時使用或查看手機。

