美國人妻女警為還債兼職拍AV　遭曝光後辭公職稱願拍更多

美國一名44歲的女警官為解決個人財務問題，竟兼職拍成人影片以獲得更多收入，遭曝光後辭去公職。她表示目前不確定下一步該做什麼，不排除會拍攝更多的成人影片。

拍成人影片補貼家用受到丈夫的支持

據《紐約郵報》（New York Post）8日報道，這位名叫洛夫蘭（Shannon Lofland）的前副警長在科羅拉多州阿拉帕霍縣警長辦公室工作了21年，此前負責管理駕駛部門，在受訪時表示，之所以做出這一大膽舉動，是因為她的財務狀況已經惡化到入不敷出、極度絕望的狀況。

據介紹，由於2023年6月的一場天災，洛夫蘭一家遭受了高達50萬美金（約389萬港幣）的損失，且無法被保險覆蓋，此外生活成本增加、利率升高等因素，即使她掏空積蓄、削減開支，仍無法還清債務，被追債人打爆電話。

洛夫蘭補充道，她拍成人影片以補貼家用的決定「受到丈夫的支持」，並表示這是她「唯一可以選擇的賺錢方式」，雖然作為公職人員未經許可做兼職違反了內部規定，但她強調自己是迫於生存「進入雙重生活」，且作為一名警官，她自認為「一直很有奉獻精神並且忠誠」。