美國人工飼育貓頭鷹準備野放　一見森林新家個個瞪大對眼超可愛

記者彭巧蓁／綜合報道

美國有一窩人工飼育的貓頭鷹準備回到野外，當工作人員打開籠子時，第一次看到森林的牠們個個瞪大眼睛，一臉驚訝，呆萌的模樣讓網友笑翻。

學習各種技能包括練習飛行

美國奧斯汀野生動物救援組織（Austin Wildlife Rescue）和大家分享了這張趣照。他們表示救援中心常會收到落單的小貓頭鷹，工作人員會將同齡的小寶寶放在一起照顧，該組織的經理馬蒂森 （Kathryn Mattison），這有助於牠們社會化，甚至日後能夠成為一個家庭團體。

在救援中心時，這些小貓頭鷹也必須學習各種技能，包括練習飛行，一旦準備就緒，牠們就會被放回野外重新生活。