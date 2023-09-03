美國人工飼育貓頭鷹準備野放　一見森林新家個個瞪大對眼超可愛

記者彭巧蓁／綜合報道
美國有一窩人工飼育的貓頭鷹準備回到野外，當工作人員打開籠子時，第一次看到森林的牠們個個瞪大眼睛，一臉驚訝，呆萌的模樣讓網友笑翻。
學習各種技能包括練習飛行
美國奧斯汀野生動物救援組織（Austin Wildlife Rescue）和大家分享了這張趣照。他們表示救援中心常會收到落單的小貓頭鷹，工作人員會將同齡的小寶寶放在一起照顧，該組織的經理馬蒂森 （Kathryn Mattison），這有助於牠們社會化，甚至日後能夠成為一個家庭團體。
在救援中心時，這些小貓頭鷹也必須學習各種技能，包括練習飛行，一旦準備就緒，牠們就會被放回野外重新生活。
對新環境感到害怕或興奮
近日就有一窩人工飼育的東美角鴞（Eastern screech owls）被載到德州埃爾金（Elgin）的一處森林中準備野放。當籠子被打開時，貓頭鷹們終於第一次看到15英畝大的森林新家，個個瞪大眼睛，像是不敢相信自己的眼睛一樣。馬蒂森表示，這是東美角鴞對新環境感到害怕或興奮的反應。
對於馬蒂森來說，看著救援動物返回自然棲息地是她工作中最美好的部分：「看到我們飼養的動物順利回到牠們所屬的野外總是令人難以置信。我們的目標是救治和釋放，所以當看到牠們飛走並且一切順利時，你就知道牠們將會茁壯成長。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章