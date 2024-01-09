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國際
2024-01-09 18:51:12

美國人為搶一款保溫杯冒寒排通宵還打架 竟炒至8.7萬元？有乜咁特別？(有片)

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Stanley X Starbucks Winter Pink令不少美國人瘋狂。(互聯網)

Stanley X Starbucks Winter Pink令不少美國人瘋狂。(互聯網)

保溫杯品牌Stanley近日與Starbucks聯乘的Winter Pink保溫杯，在美國引起搶購潮，有人冒寒通宵排隊，有人為杯打架，而該款售價49.95美元的粉紅色保溫杯，更在網上被炒賣至2,000美元或以上，其中一個叫價最高的拍賣，更已競投至1.12萬美元(約8.7萬港元)，但相信是惡搞居多。

美國廣播公司(ABC)及霍士電視台(Fox)等均有報道民眾搶購Winter Pink一事，顧名思義，該保溫杯特別之處除了是兩大品牌聯乘外，重點是粉紅色。該杯日前於連鎖超市Target發售時，店外大排長龍，有人早上半夜3點排通宵，甚至搭起帳篷等超市開門「搶杯」。

在ebay放售的其中一隻Winter Pink炒至1.12萬美元，但相信是惡搞居多。(互聯網)

Starbucks Stanley｜大量Winter Pink在網上「放貨」

據報在其中一間Target，貨架上的Winter Pink在短短4分鐘便被搶購一空。另有分店在把Winter Pink放在櫃枱後，據報有民眾跳過櫃枱「搶杯」，另有人在一間Target外，為了買杯而打架。

在Target搶不到Winter Pink，或許可以在eBay等網站購買，目前可見有不少人在「放貨」，其在eBay上的叫價介乎120美元至1.12萬美元不等，相當誇張。

 

美民眾為搶購Stanley X Starbucks Winter Pink打架︰

美國傳媒報道民眾搶購Stanley X Starbucks Winter Pink︰

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