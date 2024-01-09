美國人為搶一款保溫杯冒寒排通宵還打架 竟炒至8.7萬元？有乜咁特別？(有片)

保溫杯品牌Stanley近日與Starbucks聯乘的Winter Pink保溫杯，在美國引起搶購潮，有人冒寒通宵排隊，有人為杯打架，而該款售價49.95美元的粉紅色保溫杯，更在網上被炒賣至2,000美元或以上，其中一個叫價最高的拍賣，更已競投至1.12萬美元(約8.7萬港元)，但相信是惡搞居多。

美國廣播公司(ABC)及霍士電視台(Fox)等均有報道民眾搶購Winter Pink一事，顧名思義，該保溫杯特別之處除了是兩大品牌聯乘外，重點是粉紅色。該杯日前於連鎖超市Target發售時，店外大排長龍，有人早上半夜3點排通宵，甚至搭起帳篷等超市開門「搶杯」。