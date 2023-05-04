美國人負債嚴重 月入逾5萬夫婦碌爆8張信用卡 理財專家：你每天去食兩次高級牛扒嗎？

美國德州一名27歲父親向YouTube頻道的理財專家Caleb Hammer請教，他與妻子平均每月收入7,000美元(約5.46萬港元)，但卻碌爆8張信用卡，欠債3.5萬美元(約27.3萬港元)。他歸咎經常出街吃飯。Hammer忍不住諷刺稱，「無人會在食方面每個月花掉8,000美元(約6.24萬港元)。你每天去食兩次高級牛扒嗎？」他認為夫婦二人亂碌卡。有關短片吸引逾22.9萬人次觀看。根據聯儲局數據，美國平均每個家庭欠7,951美元(約6.2萬港元)信用卡數。

負債｜「燒掉所有信用卡」

那名德州父親Johnny的銀行月結單顯示，他戶口月初已倒欠222美元，到了月尾增至欠債433美元。從月結單看見，他常出外食飯，包括去食連鎖快餐店麥當勞、Whataburger、咖啡店星巴克、意大利連鎖餐廳Olive Garden和中式連鎖餐廳Panda Express。Johnny夫婦一年被罰748美元(約5,834港元)透支費用。Johnny又表示，房租每月1,725美元(約1.34萬港元)、供車每月680美元(約5,300港元)，6個月大兒子的開支負擔也不輕。他指，妻子有4,500美元(約3.5萬港元)儲蓄，但並不想動它們，而夫婦兩人一有錢便花掉，出街食飯、購物或交煤氣費等。

Hammer建議Johnny「燒掉」所有信用卡，其所欠卡數是他見過的最高金額；Johnny也應從細微欠債項目開始逐少逐少清理欠債，讓自己有動力去還債。相信Johnny夫婦可在一個月半內還清債務。