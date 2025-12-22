美國企業推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬

人力資源顧問公司「Challenger, Gray & Christmas」指出，美國企業推動AI相關策略，導致今年共計近5.5萬個職位被裁撤。(資料圖片)

人工智能(AI)已成為就業市場的關鍵字，人力資源顧問公司「Challenger, Gray & Christmas」指出，美國企業推動AI相關策略，導致今年共計近5.5萬個職位被裁撤。 今年美國企業合共裁員117萬創疫後新高 美國財經媒體CNBC報道，2025年來全美企業裁員總人數達117萬人，寫下2020年爆發新冠病毒疫情以來最高紀錄，當年底宣布的裁員為220萬人。 資料顯示，美國僱主單是10月便宣布裁員15萬3,000人，接著在11月宣布裁員逾7萬1,000人，其中超過6,000人失業及AI議題有關。 在通脹升溫、關稅推升營運成本以及企業尋求壓低支出下，AI是為誘人的短期解決方案。

節省1.2萬億美元工資 麻省理工學院11月發表一項研究指出，AI現今已能執行美國勞動市場11.7%的工作，在金融、醫療保健及其他專業領域預計能為企業省下1萬2,000億美元工資。 然而，並非所有人都認為AI是造成企業大裁員的主因。牛津網絡研究所AI與勞動助理教授史蒂芬尼(Fabian Stephany)告訴CNBC，以AI之名裁員可能只是藉口。 以AI之名裁員是藉口 史蒂芬尼說，疫情期間表現亮眼的許多公司「大規模擴展」，近期裁員或許只是盤點人力需求其中一環。他表示：「某種程度上，這是裁掉那些缺乏長期增長展望的員工，與其承認『我們2、3年前誤判形勢』，現在拿AI當替罪羔羊，說『都是AI造成的』。」

CNBC整理2025年將AI納入裁員和整頓計劃的主要企業： 亞馬遜 亞馬遜(Amazon)10月裁減1萬4,000個職位，裁員規模號稱史上最大，部分原因是亞馬遜砸重金押注AI大型計劃。人力經驗與科技高階副總裁葛雷提指出：「這一代AI是互聯網面世以來最具變革性的技術，使企業創新速度大幅加快……我們確信需要精簡企業組織、簡化管理層以及強化責任歸屬，以便盡快回應客戶和業務需求。」 亞馬遜行政總裁Andy Jassy早前警告，AI將造成公司縮減人力，「有些既有職位的人力會減少，同時增加其他類型職缺」。

微軟 微軟(Microsoft)今年迄今已裁員約1萬5,000人，包括最近一次在7月宣布裁撤9,000人。行政總裁Satya Nadella寫給員工的備忘錄提到，微軟需要「在新時代反思自身使命」，強調AI對微軟至關重要。 Salesforce 客戶關係管理龍頭企業Salesforce已利用AI協助執行業務，行政總裁Marc Benioff 9月時證實已裁員4,000名客服。他說：「基於人力需求縮減，我已將(客服)人員從9,000人縮減至約5,000人。」他今夏指出，AI已取代公司內部高達50%的工作量。 IBM IBM行政總裁Arvind Krishna 5月時告訴華爾街日報，AI聊天機械人已取代人力資源部門數以百計員工職位。IBM上月宣布裁減1%全球員工，預計近3,000人受影響。

但IBM與其他以AI為由裁員的企業不同，Krishna坦言縮減人手的同時，也在需要運用更多批判思考的領域徵才，例如軟件工程、銷售和行銷等。 CrowdStrike 資訊保安公司CrowdStrike今年5月宣布裁員500人，約佔公司人力5%，並把裁員歸因於AI。 CrowdStrike聯合創辦人兼行政總裁George Kurtz指示：「AI一直是我們的營運基礎。AI使我們維持平坦招募曲線，幫助我們迅速從構想推進到產品、精簡進入市場的流程、提升顧客成果，以及提升前台和後台(辦公室)效率。AI是業務運作的加速器。」

