熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-23 16:50:00

美國伊利諾州2日3地點共8人被槍殺　嫌犯與警方對峙時開槍自戕

分享：

據華盛頓郵報報導，伊利諾州喬利埃特市21日以來在三個不同地點發現共8具遭槍殺的屍體。一開始是一名奈及利亞移民的 28 歲男子被發現在喬利埃特鎮一棟公寓樓的戶外頭部中槍，送醫後不治。警方追查一輛可疑車輛後，認為23歲的德州男子南斯（Romeo Nance）涉有重嫌，員警便到他的住處查看卻沒人回應，便到對街南斯的親戚家詢問，沒想到竟然在這裡發現了2具被槍殺的屍體，隨後，在一開始的南斯住處又發現5人。

美國伊利諾州喬利埃特（Joliet）兩天內三個不同地點共有8人遭到槍殺，警方當地時間22日找到嫌犯，在對峙中嫌犯開槍自戕身亡。

Ad Block

警察局長：這可能是我見過最嚴重的犯罪現場。

據華盛頓郵報報道，伊利諾州喬利埃特市21日以來在三個不同地點發現共8具遭槍殺的屍體。一開始是一名奈及利亞移民的28歲男子被發現在喬利埃特鎮一棟公寓樓的戶外頭部中槍，送醫後不治。警方追查一輛可疑車輛後，認為23歲的德州男子南斯（Romeo Nance）涉有重嫌，警員到他的住處查看卻沒人回應，便到對街南斯的親戚家詢問，沒想到竟然在這發現了2具被槍殺的屍體，隨後，在一開始的南斯住處又發現5人。喬利埃特警察局長比爾·埃文斯 (Bill Evans) 表示，「我當警察已經 29 年了，這可能是我見過的最嚴重的犯罪現場。」22日，據喬利埃特警察局稱，美國法警在德州納塔利婭附近發現了南斯，距離芝加哥南部郊區喬利埃特七名受害者被槍殺的地點有1000 多英里。警方稱，他在與員警對峙後用手槍開槍自盡。埃文斯表示，調查人員尚未確定南斯的動機，但他確實認識受害者，據信他們來自同一個家庭，受害者的身分尚未公開。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受