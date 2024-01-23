美國伊利諾州2日3地點共8人被槍殺　嫌犯與警方對峙時開槍自戕

據華盛頓郵報報導，伊利諾州喬利埃特市21日以來在三個不同地點發現共8具遭槍殺的屍體。一開始是一名奈及利亞移民的 28 歲男子被發現在喬利埃特鎮一棟公寓樓的戶外頭部中槍，送醫後不治。警方追查一輛可疑車輛後，認為23歲的德州男子南斯（Romeo Nance）涉有重嫌，員警便到他的住處查看卻沒人回應，便到對街南斯的親戚家詢問，沒想到竟然在這裡發現了2具被槍殺的屍體，隨後，在一開始的南斯住處又發現5人。

警察局長：這可能是我見過最嚴重的犯罪現場。

據華盛頓郵報報道，伊利諾州喬利埃特市21日以來在三個不同地點發現共8具遭槍殺的屍體。一開始是一名奈及利亞移民的28歲男子被發現在喬利埃特鎮一棟公寓樓的戶外頭部中槍，送醫後不治。警方追查一輛可疑車輛後，認為23歲的德州男子南斯（Romeo Nance）涉有重嫌，警員到他的住處查看卻沒人回應，便到對街南斯的親戚家詢問，沒想到竟然在這發現了2具被槍殺的屍體，隨後，在一開始的南斯住處又發現5人。喬利埃特警察局長比爾·埃文斯 (Bill Evans) 表示，「我當警察已經 29 年了，這可能是我見過的最嚴重的犯罪現場。」22日，據喬利埃特警察局稱，美國法警在德州納塔利婭附近發現了南斯，距離芝加哥南部郊區喬利埃特七名受害者被槍殺的地點有1000 多英里。警方稱，他在與員警對峙後用手槍開槍自盡。埃文斯表示，調查人員尚未確定南斯的動機，但他確實認識受害者，據信他們來自同一個家庭，受害者的身分尚未公開。