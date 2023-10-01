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國際
2023-10-01 13:20:14

美國伊州致命車禍洩逾2.8萬升有毒阿摩尼亞　約500居民緊急撤離

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美國伊州致命車禍洩逾2.8萬升有毒阿摩尼亞　約500居民緊急撤離

美國一輛載運有毒物質的半掛式卡車，29日晚間在伊利諾州高速公路上發生連環車禍，導致5人死亡，由於車輛翻覆，有毒物外洩造成空氣污染，警方緊急疏散了附近約500位居民。

當地官員表示，卡車在晚間8點40分，行經圖托波利斯（Teutopolis）附近的40號公路時，發生連環車禍，造成5人死亡、5人受傷，車輛受到撞擊後，載運的7500加侖（約28390.59公升）無水氨（Ammonia，又譯阿摩尼亞），外洩了超過一半。

修補裂縫並不能完全阻絕外洩

據伊利諾州環境保護局稱，無水氨外洩後，附近約500位居民已被疏散，警消仍在事故現場進行處理，將卡車的破裂處修補，但是此舉只能減緩外洩速度，並不能完全阻絕外洩，目前尚無法確定被疏散的居民何時能返回家園。

伊利諾州環境保護局在聲明中指出：「卡車正在前往現場檢查情況，並計劃如何安全將車內的無水氨清空」。

刺激呼吸道可傷肺

美國疾病管制與預防中心說明，無水氨是一種是無色氣體，有強烈刺激氣味，極易溶於水，人體吸入過多後，會刺激呼吸道，出現噁心的症狀，若長時間接觸，還可能進一步傷害肺部。

目前車禍的發生原因和肇責仍在釐清中，美國國家運輸安全委員會30日表示，伊利諾州警察局和埃芬漢縣（Effingham County）治安部門合作，派出一個15團隊，前往事故現場進行安全調查。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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