美國佛州小型飛機墜毀3死1傷　疑機械故障出事

根據事故調查員表示，這架飛機墜毀前，曾在空中飛行約8至10分鐘，之後就突然墜毀。根據現場畫面顯示，飛機墜毀在一條公路旁，並冒出滾滾濃煙，場面駭人，事故還波及一輛汽車，當時車內有一名男子，受到輕傷，所幸沒有生命危險。

美國又驚傳墜機意外，一架小型飛機11日在佛羅里達州博卡拉頓地區機場附近，疑似因機械故障墜毀，造成3人死亡、1人受傷。

發現一團「火球」

一名目擊者表示，當時他在辦公室，看到這架飛機「飛得極低」，幾乎要撞上建築物的屋頂：「我看到飛機轉了個彎，又飛回來了，還看到它飛過我們的大樓。」另一名目擊者說：「我看到它掉到樹下，然後就是一聲巨響。」這名目擊者說，飛機墜毀時震動劇烈，他的辦公室窗戶都震動，他急忙查看，發現一團「火球」。

而這起事故造成機上3人全部罹難，消防人員推測，這架飛機恐遭遇「機械故障」，但詳細原因目前相關單位正調查。

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