美國佛州擬立法 禁6年級以下教授月經周期知識

美國佛羅里達州立法者正考慮一項法律草案，以加強州政府對性教育的控制，提案人表示，將禁止學校在6年級之前教導關於月經周期的知識。
這項草案提出時，佛州由共和黨主導的州議會在州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)支持下，已通過一系列法案，限制在學校討論性別和性問題，並減少公立學校對多元性別的關注。
佛州眾議院共和黨籍議員麥克萊恩(Stan McClain)的最新提案，將只容許在6至12年級教導「愛滋病、性傳播疾病或健康教育」。6至12年級一般是指12至18歲的青少年，女孩通常在10至15歲之間來第一次月經，但部分人在9歲時就來。
民主黨議員反對
反對提案的佛州眾議院民主黨籍議員甘特(Ashley Gantt)在Instagram發布影片表示：「想像一下，一個4年級的小女孩上廁所時，發現內褲有血，認為自己就快死了。她實際上不知道發生甚麼事，她的老師甚至沒能力告訴她，這是生活的一部分。」
甘特在小組委員會聽證會詢問麥克萊恩，他的提案會否阻止老師與12歲以下女孩討論月經周期時，麥克萊恩反覆回答說：「會的。」
麥克萊恩為這項法案辯護，強調這是一種方法能讓性教育在州內更加統一，並讓家長對課程有更大影響力。但其後他又說，對修改法案持開放態度，最終小組委員會以13票對5票通過法案。
美國計劃生育協會(Planned Parenthood)譴責，指法案將「剝奪當地學區完全掌控批准性教育課程的權力，並將其交給州教育部」。