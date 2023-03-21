美國佛州擬立法 禁6年級以下教授月經周期知識

美國佛羅里達州立法者正考慮一項法律草案，以加強州政府對性教育的控制，提案人表示，將禁止學校在6年級之前教導關於月經周期的知識。

這項草案提出時，佛州由共和黨主導的州議會在州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)支持下，已通過一系列法案，限制在學校討論性別和性問題，並減少公立學校對多元性別的關注。

佛州眾議院共和黨籍議員麥克萊恩(Stan McClain)的最新提案，將只容許在6至12年級教導「愛滋病、性傳播疾病或健康教育」。6至12年級一般是指12至18歲的青少年，女孩通常在10至15歲之間來第一次月經，但部分人在9歲時就來。