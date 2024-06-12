美國佛州海灘90分鐘內3人遭鯊魚攻擊　其中1人須截肢(有片)

美國佛羅里達州近日頻繁發生鯊魚攻擊人類事件，最新一宗，是發生於Walton County的一個海灘，在短短90分鐘內，就有3個人遭到鯊魚攻擊，發生地點相距只有4英里(大約6.5公里)，其中一人更需要截肢。
綜合報道，事發於上周五(7日)在Walton County的Watersound Beach海灘，第一宗襲擊於下午約1時20分，一名45歲女子與丈夫在游泳時遇到鯊魚攻擊，被送到醫院後左手臂需要截肢。詎料90分鐘後，距離上一宗襲擊約4英里外，再有2名分別15歲和17歲的少女遇襲，他們當時位於水深及腰的地點，其中一人上腿及手部受到嚴重傷害。慶幸當時有2名到當地度假的醫生，第一時間上前為她們搶救，2名少女之後被送往醫院治理。3名傷者均情況穩定。
事發前有漁民拍得鯊魚蹤影
當地警方表示，在第一宗襲擊事件發生後，當局已下令關閉海灘，惟換海岸線海灘警示旗的過程大約需要一個半小時才能完成，2名少女遇襲前並完成上述命令。
佛州南沃爾頓消防表示，今次兩宗攻擊事件發生在同一個下午，距離僅4英里。其實在攻擊事件發生之前，已有漁民拍到，在相同水域近距離發現鯊魚蹤影的畫面，但目前無法確定牠和攻擊人類的是否同一條鯊魚。當局擔心會有鯊魚群出沒，已經升旗警告，提醒戲水民眾提高警覺。
ABC News obtained video of a shark seen in Watersound Beach, Florida minutes after a shark attack. It’s unknown if this is the same shark from the attack. It was recorded 14 minutes after police received the call. pic.twitter.com/xHNZIjghgj— Channing Frampton (@Channing_TV) June 7, 2024