美國佛州無人機失控互撞兼急墜 7歲男童遭撞胸命危(有片)

佛州無人機表演出事，7歲男童被墜落無人機擊中胸部，須接受緊急心臟手術，情況嚴重。(互聯網)

美國佛羅里達州奧蘭多(Orlando)一場聖誕無人機表演發生意外，多架無人機突然失控互相撞擊，其中一架更高速墜落，當場擊中一名7歲男童的胸部，導致他重傷危殆。

媒體報道，事發於上周六(21日)傍晚6時半左右，奧蘭多市政府與「天空元素無人機」(Sky Elements Drones)合辦光影show，在伊奧拉湖公園(Lake Eola Park)上空登場。

觀眾嚇到尖叫

現場片段可見，數百架無人機亮著紅綠燈光，在夜空中排出百變圖形。但當中多架突然失控亂飛，甚至互相猛撞，最終如落雨般高速墮地。不少觀眾見狀即嚇得連聲尖叫，有小孩疑惑：「發生了甚麼事？」