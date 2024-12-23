美國佛州無人機失控互撞兼急墜 7歲男童遭撞胸命危(有片)

美國佛羅里達州奧蘭多(Orlando)一場聖誕無人機表演發生意外，多架無人機突然失控互相撞擊，其中一架更高速墜落，當場擊中一名7歲男童的胸部，導致他重傷危殆。
媒體報道，事發於上周六(21日)傍晚6時半左右，奧蘭多市政府與「天空元素無人機」(Sky Elements Drones)合辦光影show，在伊奧拉湖公園(Lake Eola Park)上空登場。
觀眾嚇到尖叫
現場片段可見，數百架無人機亮著紅綠燈光，在夜空中排出百變圖形。但當中多架突然失控亂飛，甚至互相猛撞，最終如落雨般高速墮地。不少觀眾見狀即嚇得連聲尖叫，有小孩疑惑：「發生了甚麼事？」
聯邦航空管理局介入調查
事發後，表演原定晚上8時重新上演，但當局最後還是決定取消。消防部門其後證實，事故導致一人受傷，傷者須送院治療。奧蘭多市政府發言人表示：「我們正在與供應商聯繫，確認(無人機)操作發生了甚麼問題，聯邦航空管理局(FAA)也著手調查。」
母親要求無人機廠商解釋
受傷男童的母親表示，兒子被無人機撞擊胸部，傷勢嚴重，須接受緊急開胸心臟手術。母親憶述事發時情況，稱「大家的本能就是躲避和散開，在我們意識到發生甚麼事之前，女兒就發現我的兒子已躺在地上、失去意識，臉上流血」。兒子重傷垂危，母親憤怒地要求市府及無人機廠商解釋，並「祈求他(兒子)能大步檻過」。
無人機公司曾負責多項大型表演
據悉，「天空元素無人機」曾替美國美式足球聯盟(NFL)、全國運動汽車競賽協會(NASCAR)和美國職棒大聯盟(MLB)舉辦光影show。意外發生後，該公司發布聲明致歉，「我們正與FAA及奧蘭多市政府官員密切合作，以確認(事故)原因」。
So apparently they had to cancel the 2nd drone show at #LakeEolaPark tonight and I wonder if the drones that got knocked out during the 1st show was the cause 😬 #Orlando pic.twitter.com/xxySjbkohy— MosquitoCoFL Podcast (@MosquitoCoFL) December 22, 2024