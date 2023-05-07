美國佛州眾議院通過新法案　「國安」為由禁中國公民置產買地引抗議

記者李宗芳／綜合報道

中美關係持續緊張，美國多州傳出基於國家安全擬禁止中國公民購買房地產，其中佛羅里達州眾議院日前以95票贊成、17票反對獲得通過相關法案，將提交州參議院表決，該法案引發當地華人不滿，發起抗議活動。

據美國《新聞週刊》(Newsweek)當地時間5日報道，這一法案擬禁止中國公民在該州擁有土地或房產，除非他們也是美國公民或永久居民。數十名華裔美國人日前在佛羅里達州議會大樓外舉著寫有「人人平等」和「拒絕反亞裔法案」標語牌，對該法案表示抗議。

可能違反1968年《公平住房法》

報道稱，這項法案此前得到了佛羅里達州長迪桑提斯（Ron DeSantis）以及共和黨和一些民主黨議員的支持，他們認為這是確保「國家安全」所必需的。然而，批評者認為該法案實屬歧視，並且可能違反美國1968年通過的《公平住房法》，該法是美國民權時代立法的關鍵舉措，這項法律禁止基於種族、國籍、宗教或性別歧視的房屋銷售行為。

佛州眾議院以95票贊成、17票反對，通過禁止中國公民購買房地產法案。（示意圖／pixabay）