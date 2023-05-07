美國佛州眾議院通過新法案　「國安」為由禁中國公民置產買地引抗議

記者李宗芳／綜合報道
中美關係持續緊張，美國多州傳出基於國家安全擬禁止中國公民購買房地產，其中佛羅里達州眾議院日前以95票贊成、17票反對獲得通過相關法案，將提交州參議院表決，該法案引發當地華人不滿，發起抗議活動。
據美國《新聞週刊》(Newsweek)當地時間5日報道，這一法案擬禁止中國公民在該州擁有土地或房產，除非他們也是美國公民或永久居民。數十名華裔美國人日前在佛羅里達州議會大樓外舉著寫有「人人平等」和「拒絕反亞裔法案」標語牌，對該法案表示抗議。
可能違反1968年《公平住房法》
報道稱，這項法案此前得到了佛羅里達州長迪桑提斯（Ron DeSantis）以及共和黨和一些民主黨議員的支持，他們認為這是確保「國家安全」所必需的。然而，批評者認為該法案實屬歧視，並且可能違反美國1968年通過的《公平住房法》，該法是美國民權時代立法的關鍵舉措，這項法律禁止基於種族、國籍、宗教或性別歧視的房屋銷售行為。
佛州眾議院以95票贊成、17票反對，通過禁止中國公民購買房地產法案。（示意圖／pixabay）
該法案本周在佛羅里達州眾議院以95票贊成、17票反對獲得通過，現在將提交給州參議院。法案還禁止俄羅斯、朝鮮、伊朗、古巴、委內瑞拉和敘利亞公民購買軍事基地或關鍵基礎設施一英里內的土地，不過只有中國公民面臨在全州範圍的禁令。
全美逾20州有相關提案研議中
據悉，去年德州共和黨州參議員克霍斯特（Lois Kolkhorst）提出法案SB147，要求禁止中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗等4國公民購買當地房地產，引發爭議，致提案於3月急轉彎，強調針對中國等敵對國家而非個人。然而這股「禁中國人置產」風潮持續擴散，目前全美逾20州有相關提案研議中。
根據美國房地產商協會 (National Association of Realtors，NAR)於2022年7月發布的數據，2021年4月至2022年3月間，外國公民在美國購置的住宅物業總價值達590億美元（約4,631億港元），購買房屋總計9.86萬套，年增8.5%，中國、加拿大、印度、墨西哥和巴西是外國購房者的前五大來源國。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章