美國佛州、德州2天內發現4袋被肢解人類殘骸 證實為同一女子　

美國2天內接連傳出駭人分屍案！佛羅里達州與德州警方分別接獲了民眾發現可疑物的報案，員警到場搜索後找到裝有人類屍塊的手提箱與行李袋，被丟棄在不同地點，目前死者身分不明，遺體已送往驗屍，警方仍在釐清詳細案情。

3箱手提箱的屍塊屬同一名女性

據《紐約郵報》、《NBC》報道，佛州德拉海灘（Delray Beach）警察局21日下午接獲報案稱有可疑物品漂浮在一條沿海的水道上，警方趕抵後在水中發現3個手提箱，入面裝有被肢解的屍塊。據悉，這些屍塊都屬於同一名女性，警方呼籲民眾若有任何線索可立即通報。警察局長馬格（Russ Mager）表示，最初先是發現了一個手提箱，屍塊就掛在上面，數個小時後警方又收到通報，指稱較南邊的水域還有2個行李箱，打開後同樣有屍塊，經檢驗後確認來自於同一具遺體。

根據警方報告，推測死者年齡介於35至55歲，為西班牙裔或白人，身高約162公分。警方研判屍塊於17日至20日之間被丟進水裡，遺體已送往法醫辦公室。佛州發現屍塊的前一天，德州比爾郡（Bexar County）警長辦公室20日獲報稱有可疑物品被丟棄在一處屋外，警方隨後在現場發現一個裝有部分人類屍塊的行李袋，初步研判現場發生謀殺，但尚不清楚被害者身分及性別。該房屋主人當時人在外地，已經配合警方調查。警長薩拉查（Javier Salazar）表示，調查人員發現，現場有焚燒物品的痕跡。但薩拉查補充說，當地居民平常就會焚燒垃圾，現階段欲判斷兇手是在此行兇或僅在此棄屍仍為時過早。

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