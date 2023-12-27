美國佛州23歲女平安夜遭弟槍殺 竟因弟嫌聖誕禮物太少？

美國佛羅里達州一對兄弟平安夜為了聖誕禮物發生爭執，兄長不滿禮物比弟弟少，姊姊調停，竟遭弟弟開槍射殺，遺下兩名年幼兒子。

英國《每日郵報》報道，案發於佛州拉戈市(Largo)，23歲女子鮑德溫(Abrielle Baldwin)24日平安夜在祖母家裡遭槍殺，開槍的是她14歲的弟弟達馬庫斯(Damarcus Coley)，他隨後又被15歲哥哥達庫斯(Darcus Coley)槍傷。

達庫斯槍傷弟弟後逃離現場，致電母親求助，鮑德溫和達馬庫斯隨後被送院，鮑德溫經搶救後不治。

警方經調查後發現，事件起因是兄弟和母親一起去購物，回到祖母家後，達庫斯不滿媽媽買給弟弟的聖誕禮物比他的多，兩人因此發生爭執，期間弟弟達馬庫斯竟拿出手槍，作勢對哥哥頭部開槍。