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國際
2023-12-27 19:27:53

美國佛州23歲女平安夜遭弟槍殺 竟因弟嫌聖誕禮物太少？

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弟弟達馬庫斯(左)與兄長達庫斯(右)均被捕。(互聯網)

弟弟達馬庫斯(左)與兄長達庫斯(右)均被捕。(互聯網)

美國佛羅里達州一對兄弟平安夜為了聖誕禮物發生爭執，兄長不滿禮物比弟弟少，姊姊調停，竟遭弟弟開槍射殺，遺下兩名年幼兒子。

英國《每日郵報》報道，案發於佛州拉戈市(Largo)23歲女子鮑德溫(Abrielle Baldwin)24日平安夜在祖母家裡遭槍殺，開槍的是她14歲的弟弟達馬庫斯(Damarcus Coley)，他隨後又被15歲哥哥達庫斯(Darcus Coley)槍傷。

達庫斯槍傷弟弟後逃離現場，致電母親求助，鮑德溫和達馬庫斯隨後被送院，鮑德溫經搶救後不治。

警方經調查後發現，事件起因是兄弟和母親一起去購物，回到祖母家後，達庫斯不滿媽媽買給弟弟的聖誕禮物比他的多，兩人因此發生爭執，期間弟弟達馬庫斯竟拿出手槍，作勢對哥哥頭部開槍。

兩人從屋內吵到屋外，遇到正用嬰兒車推著兒子的鮑德溫，鮑德溫看見弟弟手上的槍便試圖勸交制止，達馬庫斯卻氣得恐嚇會殺死她和她的孩子。雙方激烈爭執，混亂間達馬庫斯開槍射中鮑德溫胸部，兄長達庫斯見狀即用自己的手槍射向達馬庫斯，即逃離現場。

死者鮑德溫。(互聯網) 兄長達庫斯。(互聯網) 弟弟達馬庫斯。(互聯網) 案發住宅。(互聯網) 涉案槍械。(互聯網) 弟弟達馬庫斯在社交網展示其手槍。(互聯網) 死者鮑德溫。(互聯網) 鮑德溫的孩子當時在嬰兒車內，並沒受傷。(互聯網) 鮑德溫與兩名孩子。(互聯網)

兩人原是「賊兄弟」

兄弟兩人事後已被起訴，其中達馬庫斯面臨一級謀殺、虐待兒童及非法持槍控罪，可能以成人身份受審。達庫斯則被控一級謀殺及毀損物證罪。當地警方表示，他們對這兩兄弟「很熟悉」，兩人今年5月因涉及多宗汽車劫案被捕，其中弟弟達馬庫斯早在12歲時就因偷車、毆打執法人員等留下犯罪紀錄。

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