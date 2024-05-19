美國侯斯頓遭風暴吹襲釀4死　逾90萬戶停電　市中心一片混亂

美國德州侯斯頓（Houston）16日遭到颶風等級的強烈風暴襲擊，高樓窗戶被吹走，樹木遭吹垮，造成7人死亡。另外，風暴還導致逾90萬戶大停電，使侯斯頓的大部分地區陷入黑暗。
根據《美聯社》與《路透社》，侯斯頓市長惠特米爾（John Whitmire）在接受地方電視台《KRIV》訪問時表示，侯斯頓市中心和商業區的大部分地區，在風暴過後都散落着掉落的電線和窗戶的碎玻璃，整個城市的街道被洪水淹沒，交通和路燈都被摧毀。
「伴隨一些龍捲風」
惠特米爾表示，惡劣天氣造成7人罹難，其中2人的死因是倒下的樹木造成的，另一宗死亡事件是起重機被強風吹倒造成的。
惠特米爾表示，雷暴雨侵襲這個德州東南部的墨西哥灣（Gulf Coast）沿岸城市，風速達每小時129至161公里，「伴隨一些龍捲風」。他表示，風力之強讓人憶起2008年颶風艾克（Hurricane Ike）的噩夢。
5月初才遭受暴風雨侵襲
報道稱，緊鄰侯斯頓的蒙哥馬利郡（Montgomery）災情也相當慘重。當地官員以「災難性」的來描述電力損害狀況，示警未來數天內電力恐遭受影響。
惠特米爾敦促民眾留在室內，特別要避免前往嚴重受災的市中心地區，「市中心一片混亂」。他補充，公立學校17日停課，地方當局要求所有非必要人員暫停上班一天。
美國國家氣象局（National Weather Service）也針對與這場風暴相關的大雨，對侯斯頓發布一項洪水警報。侯斯頓5月初才遭受暴風雨侵襲，導致大範圍房屋被淹沒。
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