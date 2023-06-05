美國俄勒岡州近數月6妙齡女陳屍野外 相距不到160公里 疑連環殺手犯案

美國執法部門正調查俄勒岡州波特蘭地區6名年輕女性離奇死亡的案件，以及其關連性，6人的屍體最近4個月先後在樹林或偏僻地區被發現，彼此地點相距不到160公里，當局懷疑可能是連環殺手所為。

《紐約郵報》報道，今年2月至5月間，6名年輕女性的屍體先後在路邊、樹林或偏僻的鄉郊地區被發現，地點相距不到160公里。5個執法部門正調查這些兇殺案，其中至少3個部門表示正在合作，確定案件的關連性，以及是否同一兇手所為。

執法部門合作追查

最新一宗案件中，22歲的Ashley Real於5月7日被發現陳屍克拉卡馬斯縣一處茂密的樹林裡，她於3月底失蹤。縣警方表示，正與其他執法部門合作，調查此案與區內其他同類案件是否有關連。