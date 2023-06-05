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國際
2023-06-05 18:52:42

美國俄勒岡州近數月6妙齡女陳屍野外 相距不到160公里 疑連環殺手犯案

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6名女死者。(互聯網)

6名女死者。(互聯網)

美國執法部門正調查俄勒岡州波特蘭地區6名年輕女性離奇死亡的案件，以及其關連性，6人的屍體最近4個月先後在樹林或偏僻地區被發現，彼此地點相距不到160公里，當局懷疑可能是連環殺手所為。

《紐約郵報》報道，今年2月至5月間，6名年輕女性的屍體先後在路邊、樹林或偏僻的鄉郊地區被發現，地點相距不到160公里。5個執法部門正調查這些兇殺案，其中至少3個部門表示正在合作，確定案件的關連性，以及是否同一兇手所為。

執法部門合作追查

最新一宗案件中，22歲的Ashley Real57日被發現陳屍克拉卡馬斯縣一處茂密的樹林裡，她於3月底失蹤。縣警方表示，正與其他執法部門合作，調查此案與區內其他同類案件是否有關連。

部分死者陳屍地點。(互聯網)

部分死者陳屍地點。(互聯網)

死者家屬關注多女性遇害

32歲女子Joanna Speaks也在3月底失蹤，屍體於48日在克拉克縣鄉郊地區被發現。克拉克縣法醫辦公室稱，她的頭頸有鈍器造成的致命傷，屬於他殺。死者一名姊妹說，她很擔心區內再有女性遇害，「我不想嚇人，但現實是女性死亡人數很多。我們一家人討論、研究案情細節，我們已跟與探員交談，看看案件是否有共通點」。

克拉克縣警方表示，縣內不常發生兇殺案，尤其是此類案件，屍體在棄置房屋被發現，有可疑之處。

報道指，430日，女子Bridget Webster的屍體在波爾克縣被發現，約一周前，24Charity Perry亦被發現陳屍於一處國家公園，她3月初失蹤。

424日，一名身份不詳的印第安女子，被發現倒斃在波特蘭一條州際公路附近。219日，22歲女子Kristin Smith的屍體在這裡相距不到4.8公里之處被發現，她從去年12月起一直失蹤。

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