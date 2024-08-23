美國保母涉虐兒致初生嬰終身癱瘓　40年後被控謀殺

美國佛羅里達州一名保母因男嬰哭鬧不止，她不耐煩用力搖晃男嬰，導致當年才5個半月大的男嬰腦出血且終身殘障，受害男嬰長大後於2019年過世，該名保母也在多年後收到檢方起訴通知。
據《獨立報》（The Independent）報道，案件時間回溯到1984年，時年22歲的麥柯奇（Terry McKirchy）受託照顧當時僅5個月大的道林（Benjamin Dowling），期間麥柯奇疑似對哭鬧的男嬰道林感到不耐煩，於是用力搖晃男嬰，導致道林腦出血，身體也留下不可逆的損傷。
傷者享年35歲
道林的父母指控，麥柯奇向他們宣稱，道林是「自己從梳化上摔下」才受傷，1985年麥柯奇被判謀殺未遂，但那時麥柯奇只被判3個月徒刑、緩刑3年，麥柯奇還向媒體喊冤，稱自己問心無愧。
時間來到2019年，無法說話和走路的道林，雖挺過無數次手術和餵食管進食的生活，他仍不幸過世，享年35歲。負責驗屍的法醫瑟拉庫爾（Phoutthasone Thirakul）於同年12月5日在驗屍報告中，表明道林的死因為「虐待性頭部創傷後遺症」，認定道林過世與當時保母麥柯奇的傷害有關，麥柯奇也因此被控一級謀殺罪，並於德州被捕，麥柯奇將面臨長達15年的徒刑。
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