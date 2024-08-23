美國保母涉虐兒致初生嬰終身癱瘓　40年後被控謀殺

美國佛羅里達州一名保母因男嬰哭鬧不止，她不耐煩用力搖晃男嬰，導致當年才5個半月大的男嬰腦出血且終身殘障，受害男嬰長大後於2019年過世，該名保母也在多年後收到檢方起訴通知。

據《獨立報》（The Independent）報道，案件時間回溯到1984年，時年22歲的麥柯奇（Terry McKirchy）受託照顧當時僅5個月大的道林（Benjamin Dowling），期間麥柯奇疑似對哭鬧的男嬰道林感到不耐煩，於是用力搖晃男嬰，導致道林腦出血，身體也留下不可逆的損傷。