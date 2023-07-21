美國借以色列國寶近4年未還　被揭現藏於特朗普家中

外媒報道，在美國前總統特朗普位於佛州的海湖莊園中發現一件以色列出借給白宮的國寶。（圖／美聯社）

記者彭巧蓁／綜合報道

以色列2019年12月曾經為白宮活動借出一批國寶，之後一直沒有歸還，沒想到近日媒體竟爆料，這些國寶居然被送到前總統特朗普位於佛羅里達州的家中放置。

未按原計劃在白宮展出

據英國《衛報》（The Guardian）報道，2019年時，以色列政府出借文化遺產管理局（IAA）的部分國寶收藏品，用於白宮舉行的光明節（猶太節日）慶祝活動，預計在白宮展示數週後將返回以色列。

其中有一盞陶瓷燈並沒有按照當時原計劃在白宮展出，因為美國政府官員擔心這件文物可能來自以色列佔領的約旦河西岸，展示它可能違反國際文化遺產法。

據悉以色列政府立即試圖將國寶運回，但2020年初就爆發了COVID-19疫情，將計劃打亂。