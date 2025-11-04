美國假冒官方機構騙案激增　政府停擺恐成騙徒作案助力

根據美國商業改進局（Better Business Bureau，簡稱BBB）的資料顯示，在美國政府關門期間，假冒政府機構的詐騙報告數量明顯增加。《Axios》報道，今年10月向BBB舉報的政府詐騙案件達211宗，比9月的151宗和8月的133宗有明顯增長，顯示詐騙集團正利用政府關門造成的混亂情況行騙。 BBB追蹤資料庫統計，今年10月收到的假冒政府機構詐騙報告達211宗，較9月的151宗增加，8月則為133宗。值得注意的是，7月曾有233宗政府詐騙報告。BBB發言人麥克戈文（Melanie McGoven）向《Axios》透露，今年整體詐騙報告數量已增加40至50%。

罪犯「正在調整他們的劇本」 這些詐騙手法多樣，從假冒護照更新服務到宣稱提供政府擔保貸款。BBB提醒民眾，向該組織提出報告的詐騙受害者僅為實際受害人數的一小部分。麥克戈文警告，許多詐騙手法已變得非常精密，他們的網站甚至能出現在搜尋結果的頂端，導致更多人點擊並認為這些是合法網站。 美國退休人員協會（AARP）受害者支援資深主任諾夫齊格（Amy Nofziger）表示：「雖然我們尚未聽到與政府關門直接相關的特定詐騙，但我們可以安全預測，犯罪分子正在調整他們的劇本以利用這種情況。」