美國停收中港包裹 澳門停收平郵至美國小郵包及包裹(更新)

美國郵政宣布，由當地本月4日起，暫停接受來自中國內地和香港的入境國際包裹，直至另行通知，信件不受影響，惟未有解釋停收原因。措施正值美國總統特朗普下令對中國進口產品徵收額外10%關稅，中方及後作出連串報復。
信件不受影響
香港郵政的網頁顯示，暫未能提供寄往美國的包裹及郵包服務，而寄往美國的信件平郵、空郵和掛號服務就仍能提供。
DHL：已寄出包裹收件人5天內須支付關稅
物流公司DHL香港客服回覆傳媒查詢時表示，即日起不接受個人包裹寄至美國，個人客戶只接受信件服務。至於已寄出至美國的包裹，客服表示會繼續寄出，但收件人必須在5日內支付關稅，否則退件。FedEx及UPS的客戶服務部表示，暫時仍會處理由香港寄往美國的包裹服務，但時間上有機會出現延遲。
澳門停收平郵至美國小郵包及包裹
雖然美國郵政未有提及澳門，惟澳門郵電局今日（5日）表示，由即日起暫停接受平郵往美國的小郵包及包裹投寄。由澳門寄往美國的信函、文件及航空郵件，包括小郵包、包裹及特快專遞，則維持正常服務。
美國郵政又取消低價值包裹的免稅優惠，這項措施豁免價值800美元或以下的商品免徵關稅。有美媒引美國官員指出，中國網上零售商 Shein 和 Temu 的快速成長，令近年申請豁免的貨物數量激增的關鍵因素，暫停措施或導致兩間公司的包裹延遲進入美國。而亞馬遜等其他零售商也可能受到影響。華府一直尋求收緊這項免稅優惠，指包裹數量急增，令篩選貨物減低管控安全風險變得更加困難。
廠商會稱對電商業較大影響
廠商會會長盧金榮向《am730》表示今次措施對製造業影響不大，對電商業較大影響，因為業界每日都需寄出大量包裹到美國。他估計是因美國對貨物的審查嚴格了，有太多貨物累積，所以要「停一停」，他認為與政治原因無關。雖則美國郵政停收中國內地及香港包裹，但他指市面上仍有很多選擇，可以用其他速遞公司，成本高了，但不算太大影響。