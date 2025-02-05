美國停收中港包裹 DHL：已寄出包裹收件人5天內須支付關稅(更新)

美國郵政宣布，由當地本月4日起，暫停接受來自中國內地和香港的入境國際包裹，直至另行通知

美國郵政宣布，由當地本月4日起，暫停接受來自中國內地和香港的入境國際包裹，直至另行通知，信件不受影響，惟未有解釋停收原因。措施正值美國總統特朗普下令對中國進口產品徵收額外10%關稅，中方及後作出連串報復。

信件不受影響

香港郵政的網頁顯示，暫未能提供寄往美國的包裹及郵包服務，而寄往美國的信件平郵、空郵和掛號服務就仍能提供。

物流公司DHL香港客服回覆傳媒查詢時表示，即日起不接受個人包裹寄至美國，個人客戶只接受信件服務。至於已寄出至美國的包裹，客服表示會繼續寄出，但收件人必須在5日內支付關稅，否則退件。