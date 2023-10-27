美國傳奇女主播遇連環車禍送醫後不治　享耆壽90歲

美國知名女主播、新聞界女性先驅懷利（Sue Wylie）驚傳遭遇重大車禍，送醫後不治身亡，享耆壽90歲。

這宗不幸意外發生在當地時間24日，據萊辛頓（Lexington）警方表示，下午5點左右有人通報了一宗車禍，到場後發現是5車連環撞，包括懷利在內有3人受傷，被送往英國醫療中心，懷利傷勢嚴重，後來在那裏不治死亡。

「你的政府」以提問尖端聞名

今年90歲的懷利出身俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati），1968年開始在WLEX電視台工作，成為肯塔基州第一位主持每日電視新聞節目的女性。

她在這個角色上一待就是30年，隨後她還製作了名為「你的政府」（Your Government）的政治節目，以提問尖端聞名。她於1998年離開電視台，隨後轉戰廣播圈，繼續在WVLK AM頻道主持電台脫口秀節目，並於2013年退休。