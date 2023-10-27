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國際
2023-10-27 18:45:03

美國傳奇女主播遇連環車禍送醫後不治　享耆壽90歲

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美國傳奇女主播遇連環車禍送醫後不治　享耆壽90歲

美國知名女主播、新聞界女性先驅懷利（Sue Wylie）驚傳遭遇重大車禍，送醫後不治身亡，享耆壽90歲。

這宗不幸意外發生在當地時間24日，據萊辛頓（Lexington）警方表示，下午5點左右有人通報了一宗車禍，到場後發現是5車連環撞，包括懷利在內有3人受傷，被送往英國醫療中心，懷利傷勢嚴重，後來在那裏不治死亡。

「你的政府」以提問尖端聞名

今年90歲的懷利出身俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati），1968年開始在WLEX電視台工作，成為肯塔基州第一位主持每日電視新聞節目的女性。

她在這個角色上一待就是30年，隨後她還製作了名為「你的政府」（Your Government）的政治節目，以提問尖端聞名。她於1998年離開電視台，隨後轉戰廣播圈，繼續在WVLK AM頻道主持電台脫口秀節目，並於2013年退休。

「懷利為大家踹開那扇門」

懷利於1999年入選肯塔基州新聞名人堂。2017年，美國國家電視藝術與科學學院俄亥俄河谷分部決定，頒授黃金圈獎（the Gold Circle Award ）予懷利，表彰她在新聞界50年的經歷。

她的同事，也是另一位傳奇女性新聞人芭芭拉貝利 （Barbara Bailey）回憶表示：「當時儘管有女性在電視台工作，但通常上不了主播台，或是沒有擔任真正的重要角色。懷利為大家踹開那扇門。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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