美國傳奇機師柏度89歲去世 越戰時曾冒死空中營救同袍F-4C　「朋友需要幫助時，你就去幫助」

「Pardo's Push」是發生在越戰期間的一場難以置信的空中營救行動。1967年3月10日，時任美國空軍上尉的柏度和武器軍官Steve Wayne深入敵方領土，在越南進行轟炸行動。

「Pardo's Push」是發生在越戰期間的一場難以置信的空中營救行動。1967年3月10日，時任美國空軍上尉的柏度和武器軍官Steve Wayne深入敵方領土，在越南進行轟炸行動。

以飛機鼻頂向隊友尾鉤

這兩架飛機與另一架由阿曼上尉Captain Earl Aman和中尉Robert Houghton駕駛的F-4C 幻影飛機並肩飛行，其任務是摧毀北越唯一的鋼鐵廠，然而該座鋼鐵廠戒備森嚴，配備了高射砲和大砲，此次任務相當危險。當他們接近目標時，敵方火力從地面攻擊，擊中了柏度和阿曼的幻影戰機。柏度在2015年接受節目採訪時回憶道：「飛機腹部至少遭受了一次打擊，也許兩次。」

在與敵人初次接觸後，Earl Aman的飛機再次被擊中並損失了太多燃料，無法離開敵方領土並安全返回基地。但當時若是在敵軍地盤跳傘逃生，阿曼和Robert Houghton下場恐怕很慘。為了拯救他僚機上的同伴，柏度試決定用機鼻頂上阿曼戰機上的尾鉤，用盡所有飛行技巧推動阿曼的飛機。最終柏度成功幫助阿曼的幻影飛機以每分鐘1,500英尺的速度降低高度，並引導飛機飛到老撾領土後獲救。