美國傳奇機師柏度89歲去世 越戰時曾冒死空中營救同袍F-4C　「朋友需要幫助時，你就去幫助」

美國空軍傳奇人物鮑勃·柏度上尉（Captain Bob Pardo）於2023年12月5日在德州大學城去世，享壽89歲。柏度上尉以在越戰期間奇跡般的空中營救行動「Pardo's Push」成為美國空軍的傳奇。
「Pardo's Push」是發生在越戰期間的一場難以置信的空中營救行動。1967年3月10日，時任美國空軍上尉的柏度和武器軍官Steve Wayne深入敵方領土，在越南進行轟炸行動。
以飛機鼻頂向隊友尾鉤
這兩架飛機與另一架由阿曼上尉Captain Earl Aman和中尉Robert Houghton駕駛的F-4C 幻影飛機並肩飛行，其任務是摧毀北越唯一的鋼鐵廠，然而該座鋼鐵廠戒備森嚴，配備了高射砲和大砲，此次任務相當危險。當他們接近目標時，敵方火力從地面攻擊，擊中了柏度和阿曼的幻影戰機。柏度在2015年接受節目採訪時回憶道：「飛機腹部至少遭受了一次打擊，也許兩次。」
在與敵人初次接觸後，Earl Aman的飛機再次被擊中並損失了太多燃料，無法離開敵方領土並安全返回基地。但當時若是在敵軍地盤跳傘逃生，阿曼和Robert Houghton下場恐怕很慘。為了拯救他僚機上的同伴，柏度試決定用機鼻頂上阿曼戰機上的尾鉤，用盡所有飛行技巧推動阿曼的飛機。最終柏度成功幫助阿曼的幻影飛機以每分鐘1,500英尺的速度降低高度，並引導飛機飛到老撾領土後獲救。
擋風玻璃一旦破裂生死難料
完成這項英勇的空中壯舉後，柏度經常被問到：「在知道擋風玻璃隨時可能破裂的情況下，你是如何有勇氣做出這個決定的？」
這位越戰英雄表示，「我父親告訴我，當你的朋友需要幫助時，你就去幫助，我不可能回家告訴他我甚至沒有做過任何嘗試，我相信他一定也會這麼問我。」但諷刺的是，當時柏度因為失去自己的戰機而受到批判，甚至一度得面對軍事法庭的審判。直到20年後，軍方重新審視該次事件，才授予他銀星勳章。柏度在越戰期間共執行了132次飛行任務，直到1974年退役。除了銀星勳章之外，他還獲得傑出飛行十字勳章、紫心勳章、十二枚橡葉勳章和功勳服務獎章。
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