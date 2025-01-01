美國傳貓咪禽流感疫情！　生肉糧、生牛奶遭汙染　多隻家貓染病身亡

美國傳出貓咪禽流感疫情！繼奧勒岡州的1隻家貓因食用遭禽流感病毒汙染的生肉糧死亡後，洛杉磯縣衛生官員再公布加州的貓咪食用另一品牌生肉糧確認感染。還有另外4隻貓咪是飲用了生牛奶後感染禽流感死亡。

寵物食品被驗出H5N1病毒呈陽性

上月24日，總部設於俄勒岡州波特蘭的寵物食品品牌「Northwest Naturals」，旗下一款急凍生肉火雞配方貓糧被驗出H5N1病毒呈陽性，導致一隻貓咪在食用後感染禽流感死亡。消息傳出後該公司緊急召回產品。

沒想到31日再度傳出加州農夫市集銷售的一款名為「Monarch Raw Pet Food 」的寵物生肉糧也被驗出H5N1病毒，1隻貓咪已確認感染禽流感。

生牛奶亦使4隻貓咪感染禽流感後死亡

稍早時，當地衛生部門官員也證實了另一戶人家的4隻貓咪感染了禽流感後不幸死亡，不過牠們的感染源是飲用生牛奶。

禽流感對於貓咪相當致命，感染的貓可能會出現嚴重疾病，包括神經系統症狀、呼吸道症狀或肝臟疾病，這些疾病可能會迅速導致死亡。洛杉磯官員表示，目前還沒有出現與家貓有關的人類禽流感病例，禽流感對民眾的整體風險仍然很低。

