美國債務危機｜與麥卡錫達原則性協議 拜登認有「妥協」︰並非人人都可隨心所欲

美國總統拜登昨天(27日)與眾議院共和黨議長麥卡錫(Kevin McCarthy)通話90分鐘後，終為外界關注已久的債務危機，達成原則性協議，預計有關議案周三將在國會表決。麥卡錫表示，今次是歷史性地削減政府開支、控制政府過度擴張，拜登則直認協議是由「妥協」而來。

消息指，協議除會提高聯邦政府約31.4萬億美元債務上限、為期兩年外，亦會收回數百億美元已獲國會通過、並未動用的抗疫資金、加快審批部分能源項目、縮減國稅局部分撥款，以及提高領取政府食物救濟人士的就業要求，以增加勞動力，但退伍軍及無家人士則豁免。協議的一大重點是，明年的非國防開支須與本年度維持在同一水平，至2025年才可增加1%。