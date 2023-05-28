美國債務危機｜與麥卡錫達原則性協議 拜登認有「妥協」︰並非人人都可隨心所欲

美國總統拜登昨天(27日)與眾議院共和黨議長麥卡錫(Kevin McCarthy)通話90分鐘後，終為外界關注已久的債務危機，達成原則性協議，預計有關議案周三將在國會表決。麥卡錫表示，今次是歷史性地削減政府開支、控制政府過度擴張，拜登則直認協議是由「妥協」而來。
消息指，協議除會提高聯邦政府約31.4萬億美元債務上限、為期兩年外，亦會收回數百億美元已獲國會通過、並未動用的抗疫資金、加快審批部分能源項目、縮減國稅局部分撥款，以及提高領取政府食物救濟人士的就業要求，以增加勞動力，但退伍軍及無家人士則豁免。協議的一大重點是，明年的非國防開支須與本年度維持在同一水平，至2025年才可增加1%。
美國債務危機｜麥卡錫︰協議包含歷史性削減開支
雙方達成協議後，麥卡錫在Twitter上表示︰「他(拜登)經過數月的浪費時間和拒絕談判後，我們達成一項對美國人民有價值的原則協議」。他其後在國會山莊會見記者時，說冀於當地時間周日完成撰寫議案，周三交由國會表決。他說︰「協議包含歷史性的削減開支、讓人們脫貧、投入勞動力市場的重要改革，並限制政府過度干預——協議沒有新的稅收，也沒有新的政府計劃」。
拜登則表示協議是「向前邁進的重要一步」，並稱「協議代表一種妥協(represents a compromise)，意味並非人人都可欲心所欲」，但強調這是出於管治者的責任，避免災難性的債務違約，促國會盡快通過議案。麥卡錫早前亦曾暗示，不得不對民主黨部分要求作出讓步。
美國債務危機｜兩黨強硬派均不滿協議 闖關憂受阻
分析指，民主共和兩黨內均有強硬派不滿意協議，其中有民主黨人不滿提高對領取政府食物救濟人士的就業要求，有共和黨人則認為削減開支幅度太低。共和黨在眾院以222對213席稍佔多數，民主黨則在參議以51對49席些微佔優，令人擔心議案能否趕在6月5日違約死線之前通過。